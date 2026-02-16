  • İSTANBUL
Adım adım takip ettiler: Bankadan çekilen 1 milyon 700 bin böyle çalındı!

İstanbul Güngören’de iki kişinin bankadan çektiği 1 milyon 700 bin lira, sokak ortasında 3 hırsız tarafından çalındı. Şüpheliler kısa sürede yakalanırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 21 Ocak’ta Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi, Fatih Caddesi’nde saat 15.21 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.E. bankadan çektiği 1 milyon 700 bin lirayı yolda yanında bulunan arkadaşı A.A.’ya verdi. Bu sırada iki arkadaşın yanına, 3 kişi yanaştı. Hırsızlar, para dolu poşeti zorla alıp otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Gasp olayını D.Ç. (40), O.Ç. (34) ve M.D.’nin (32) gerçekleştirdiği tespit edildi.

Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliler kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

