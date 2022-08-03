Adım adım islami oyunlara

H. Emrah Savcı Konya

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları çerçevesinde inşa edilen tesisleri incelemek üzere Konya’ya geldi. Türkiye’nin ilk olimpik veledromunu ziyaret eden Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu burada açıklamalarda bulundu. Ülkenin ilk ve tek veledromunda standartlarıyla, kalitesiyle dünyaya meydan okuyan nitelikte bir veledromda buluştuklarını kaydederek sözlerine başlayan Bakan Kasapoğlu, “Konya’mız, 5. İslami Dayanışma Oyunları’nı en güzel şekilde ev sahipliği yapacak. Bunu görüyorum. Son 30 yıldaki gelişen, kalkınan, büyüyen Türkiye vizyonuna uygun olarak hamdolsun sporda, gençlikteki atılımlarımızı nasıl tüm illerimizde gerçekleştirdiysek Konya’mızda da bunun en güzel örnekleri var. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, engin vizyonuyla, spor devrimini nasıl gerçekleştirdiysek işte bugün o spor devriminin en güzel örneklerinden birindeyiz. Büyük heyecan duyuyorum” dedi.

“Konya olarak, Türkiye olarak hazırız”

5. İslami Dayanışma Oyunları’nı en yüksek katılımla, en mükemmel şekilde Konya’da gerçekleştireceklerini aktaran Bakan Kasapoğlu, “6 gün kaldı, artık geriye sayıyoruz. Konya olarak, Türkiye olarak hazırız. 4 binden fazla sporcu, tüm kafilelerle birlikte altyapı ve binlerce, on binlerce sporsever Konya’da buluşacak. Gönüllü gençlerimiz burada bizzat katkı sağlayacak. Birlikte spora gönül veren, İslami Dayanışma Oyunlarının ruhuna uygun bir şekilde sporun birleştirici gücüyle bir araya geleceğiz. Burada 56 ülkeden sporcu olacak. Yabancı misafirlerimiz olacak açılışta, oyunlar esnasında. Mükemmel bir açılış törenini gerçekleştireceğiz. Devlet temsilcileri, devlet başkanları, başbakanlar, spor camiası Konya’mızda olacak. Onları en güzel şekilde ağırlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Tesisler oyunlar sonrasında tüm ülkemize hizmet verecek”

Geçtiğimiz hafta Konya’da olimpik havuzu açtıklarını hatırlatan Kasapoğlu, “Yüzme önem verdiğimiz branşlardan biri ve ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesiyle Konya bu anlamda yine öncü şehirlerden bir tanesi. Özellikle teşekkür ediyorum. Konya’da yüzmeyi öğrenmek isteyen herkese yüzme öğretiyoruz. Ülkemizin dört bir yanında öğretiyoruz. Olimpik havuzumuz, tüm bu tesisler inşallah oyunlar sonrasında tüm ülkemize hizmet verecek. Sadece yerel anlamda değil ulusal, uluslararası anlamda büyük bir katkı ortaya koyacaklar. Spor adına, spor turizmi adına önemli gelişmeler inşallah birlikte yaşayacağız. Atletizm pistimizi açmıştık. Oradan nice spor müsabakalarını, nice antrenmanları, nice yetişen gençleri göreceğiz. Biliyorsunuz basketbol en önem verdiğimiz branşlardan bir tanesi. En popüler branşlardan biri. İnşallah bu süreç Konya’mız için, ülkemiz için spor için, insanlık için hayırlı olur” dedi.