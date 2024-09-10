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Spor Adım adım Beşiktaş’a! Başkan Arat transfer bombasını patlatıyor
Spor

Adım adım Beşiktaş’a! Başkan Arat transfer bombasını patlatıyor

Yeniakit Publisher
2024-09-10 11:41:00 -
Adım adım Beşiktaş’a! Başkan Arat transfer bombasını patlatıyor

Beşiktaş kadrosuna bir yıldız oyuncuyu daha katmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar Saido Mane’yi kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

Yeni sezona hem performansla hem de transferlerle flaş bir giriş yapan Beşiktaş bir yıldızı daha kadrosuna katmaya çalışıyor. Siyah beyazlılar, Al Nassr forması giyen Saido Mane’yi kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

Fotomaç’ta yer alan habere göre Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, geçen hafta Suudi Arabistan’a giderek Al Nassr Başkanı Musalli El-Muammer ile görüştü. Arat, yakın dostu olan El-Muammer ile yaptığı görüşmede Mane transferinde kolaylık sağlanmasını istedi. El Muammer'in de Başkan Arat'a olumlu cevap verdiği siyah beyazlıların bu transferi bitirmek üzere olduğu bildirildi.

BEŞİKTAŞLI BİR İŞ ADAMI SPONSOR OLACAK

Beşiktaş ve Al Nassr arasında, futbolcu transferlerinde iki kulübün birbirlerine öncelik sağlaması konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Mane'nin, Al Nassr'da gözden çıkarıldığı ve kariyerine Müslüman bir ülkede devam etmek istediği için Beşiktaş'a sıcak baktığı belirtiliyor. Transferin finansal boyutunda ise ünlü bir iş insanının, siyah-beyazlı kulübe destek olacağı öğrenildi. Beşiktaş taraftarı, Sadio Mane gibi bir ismi takımda görmek istiyor.

Kariyerinin en verimli dönemini Liverpool'da yaşayan yıldız oyuncu sonrasında Bayern Münih'e transfer oldu. Burada beklentilerin altında kalan Mane, son olarak Suudi Arabistan'a giderek Al Nassr forması giymeye başladı.

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