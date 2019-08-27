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Adil Rami, Fenerbahçe'de

- Sarı-lacivertli kulüp, Fransız futbolcu Adil Rami'yle 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu

27 Ağustos 2019 Salı 15:07
Adil Rami, Fenerbahçe'de


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Fransız futbolcu Adil Rami'yle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bonservisi elinde bulunan Fransız stoperle Ülker Stadı'nda 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını ifade edildi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin de imza töreninde hazır bulunduğu kaydedildi.

Geride kalan sezonu Fransa 1. Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Marsilya'da tamamlayan Rami, 21 resmi maçta oynadı. Fransa Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'nı kazandığı kadroda da yer alan 33 yaşındaki stoper, kariyerinde ayrıca Lille, Valencia, Sevilla ve Milan formalarını terletti.


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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 15:07
  1. Adil Rami
  2. Damien Comolli
  3. Fenerbahçe
  4. Futbol
  5. SÜPERLİG

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