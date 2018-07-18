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Adil Öksüz'ün yengesi için istenen ceza belli oldu

Terör örgütü FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün yengesi sanık Şenay Öksüz'ün yargılandığı davada duruşma savcısı, "FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak" suçundan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ise beraatine karar verilmesini talep etti.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:40
Adil Öksüz'ün yengesi için istenen ceza belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün yengesi sanık Şenay Öksüz'ün yargılandığı davada duruşma savcısı mütalaasını verdi.

Savcı, Şenay Öksüz'ün "FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak" suçundan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ise beraatine karar verilmesini istedi. Mütalaaya karşı "Terör örgütüne üye olmaktansa bin kez ölmeyi tercih ederim" diyen Şenay Öksüz, mahkeme heyetine de "Beni vicdanınızla duyuyor musunuz" dedi. Mahkeme başkanı ise, "Senin vicdanın ne kadar rahatsa benim vicdanım ondan daha fazla rahat" diyerek duruşmayı erteledi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, Adil Öksüz'ün yengesi sanık Şenay Öksüz, tutuklu bulunduğu Tarsus Ceza İnfaz Kurumu'ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

DHA'nın aktardığına göre, duruşmada gelen evrakları okuyan mahkeme başkanı, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan Esmaül Hüsna Öksüz'te Şenay Öksüz ve Zeynep Şeyma Öksüz'e ait pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopilerinin ele geçtiği ve bu belgeleri kargo yoluyla Amerika'ya göndermek isterken yakalandığını belirtti.

Esma Hüsna Öksüz'ün eşinin ablasının kızı olduğunu belirten Şenay Öksüz, kendisinde yakalanan belgelerden haberinin olmadığını söyledi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:40
  1. İstanbul
  2. Adil Öksüz
  3. Adil Öksüz'ün yengesi
  4. Şenay Öksüz

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