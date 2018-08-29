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Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimin cezası belli oldu

FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına yapılan itirazı reddeden eski hakim Çetin Sönmez'e 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:24
Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimin cezası belli oldu

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Sönmez ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp'in, önceki celse alınan ara kararlar gereği dosyaya giren belgeleri okumasının ardından söz alan Sönmez, Cihan Ergün, Köksal Çelik, Ali Rıza Çam ve Kemal Açıkgöz'ün tanık olarak dinlenmesini, Öksüz'ün üzerinden çıkan eşyaları iade eden kamu görevlilerinin yargılandığı dava dosyasının incelenmesini ve firari sanığın nezarethanedeki görüntülerinin dosyaya eklenmesini talep etti.

Mahkeme Başkanı Alp, Sönmez'in taleplerini bu aşamada yargılamaya fayda sağlamayacağı gerekçesiyle reddetti.

Daha sonra son savunmasını yapan sanık Çetin Sönmez, aleyhindeki tanık beyanlarının 20-25 yıl öncesine ait olduğunu, hala kamu görevinde bulunan aynı tanıkların mahkemede lehinde ifadeler kullandıkları söyledi. Örgütle ilgisinin bulunmadığını savunan Sönmez, tahliye ve beraat talep etti.

Sanık avukatı da müvekkilinin terör örgütüyle ilgisinin olmadığını öne sürerek, tahliye ve beraat istedi.

Savunmaların ardından söz alan duruşma savcısı, esasa ilişkin görüşünü tekrarlayarak, Sönmez'in "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Son sözleri sorulan Sönmez, "Tahliye ve beraat istiyorum. Suçsuzum." dedi.

Müzakerenin ardından, mahkeme heyetinin oy birliğiyle aldığı kararı açıklayan Alp, sanık Sönmez'in "Silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldığını kaydetti.

Kararla birlikte tutukluluğunun devamına hükmedilen Sönmez, cezaevine götürüldü.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:24
  1. Ankara
  2. çetin sönmez
  3. Adil Öksüz

YORUM YAZ

  • abdrhmnabdrhmn35 dk önce
    bu şimdi adaleşmi ne diyelim. 8 yıl 9 ay mış cezası . ula adam 2 sene sonra şartmış şurtmuş , tedbirli salmaymış , iyi halmiş ten serbestdışarıda. bu ödüldür  adaleş leş kokuyorrrrrrrrr
  • ahmetahmet47 dk önce
    ne hapsi, idam edilmeli idaaam.
  • ceza yetersizceza yetersiz29 dk önce
    8 yıl 9 ay hapis veren hakimede ceza vermek gerek.hainliğin cezası 8 yıl aolamaz
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş24 dk önce
    tam bir rezalet 8 yılceza işte adaleşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş
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