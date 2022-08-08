Adil Karaismailoğlu, 'Projeyi duyurduk, 'Yapamazlar' dediler! Türkiye krizi bertaraf etti...Avrupa şoka girdi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Türk Hava Yolları (THY) İGA Havalimanı İşletmesi AŞ arasında İstanbul Havalimanı'nda "Birlikte Karar Alma Projesi Mutabakat Protokolü" imzalandı.

İmza töreninde konuşan Bakan Karaismailoğlu, mutabakat protokolünün imzalanması dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye'yi dünyanın lider ekonomileri arasına yükseltecek, milleti hak ettiği yere taşıyacak dev projeleri, devlet aklı ve politikalarının sonucu olarak planladıklarını ve inşa ettiklerini söyleyen Karaismailoğlu, bu projeleri yalnızca Türkiye'nin değil tüm dünyanın hizmetine sunduklarını belirtti.

Türkiye'de son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti iktidarı döneminde ulaşımda, eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, dış politikada, enerjide ve akla gelebilecek her alanda büyük bir dönüşüm ve gelişim hareketi başlattıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Cumhuriyet tarihinin en önemli başarılarını elde ettik. Daha nice başarılar elde etmek için de büyük bir özveri ile çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Bakanlığın, 2003-2022 yılları arasında Türkiye'de yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, 2003-2022 yılları arasında ülkemizin ulaşım ve haberleşme altyapısına 1 trilyon 670 milyar lira yatırım yaptık. Sivil havacılık sektöründeki 151 milyar liranın üzerindeki yatırımımızla, Türkiye'nin, havacılık sektöründeki kayıp yıllarını telafi ettik. Havacılıkta ülkemizi küresel bir merkeze dönüştürdük. Sivil havacılığımızın yolunu açacak yasal altyapıyı oluşturduk.

Sektörü serbestleştirdik.

2003 yılında 2 merkezle 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarımızı, bugün 7 merkezden 57 noktaya gerçekleştiriyoruz. 'Dünyada ulaşamayacağımız yer kalmayacak' dedik ve çok şükür bu hedefimizi büyük oranda gerçekleştirdik. Yaptığımız anlaşmalar ve müzakereler neticesinde, 2003 yılında 60 olan dış hat uçuş nokta sayısı, 130 ülkede 341 noktaya çıktı."

"7 AYDA HAVA YOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCU SAYISI 96 MİLYONU GEÇTİ"

Havacılık sektöründe koranavirüs salgını öncesi seviyelere yaklaşıldığına vurgu yapan Karaismailoğlu, "2022 yılının ilk 7 ayında 2019 yılının aynı dönemine kıyasla, pandemi öncesindeki eski seviyesine yaklaştık. Havalimanlarımız toplam yolcu trafiğinde 2022 yılı Temmuz ayında 2019 yolcu trafiğinin yüzde 95'ini yakaladı. İniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 442 bin 152, dış hatlarda 369 bin 482'ye ulaştığı ilk 7 aylık dönemde transit üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 22 bin 171 uçak trafiği gerçekleşti. 2022 yılının Temmuz sonunda hizmet verilen uçak trafiği, 2021 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında toplam uçak trafiği yüzde 44,2 arttı. 7 ayda hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı 96 milyonu geçti." diye konuştu.

Karaismailoğlu, millet adına, onun hazinesine katkı sunan, yeni eserlerin önünü açan bir yatırımı kazandırdıkları için memnuniyet duyduklarını kaydetti.

"İSTANBUL HAVALİMANI, AVRUPA'NIN EN YOĞUN VE EN İYİ HAVALİMANI OLDU"

Muhalefetin İstanbul Havalimanı hakkındaki sözlerini hatırlatan Karaismailoğlu, "Projeyi duyurduk, 'Yapamazlar.' dediler. Temelini attık, 'Bitiremez.' dediler. Bitirdik, 'Yolcu gelmez.' dediler. İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun ve en iyi havalimanı oldu. Avrupa'da salgın sonrası taleplerin artması ve yaz dönemi turizm yoğunluğunun yaşanmasıyla Avrupa havalimanlarında kaos yaşanırken biz, İstanbul Havalimanı gibi mega yatırımlarımız ve aldığımız önlemler sayesinde sıkıntılı günleri geride bıraktık." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, temmuz ayında İstanbul Havalimanı'nda yaklaşık 42 bin uçak trafiği gerçekleştiğini, iç hatlarda 1 milyon 750 bin, dış hatlarda 5 milyon 10 bin yolcuya hizmet verildiğini dile getirerek, temmuz ayında İstanbul Havalimanı'nı tercih eden yolcu sayısının 7 milyona ulaştığını belirtti.

Avrupa'daki havalimanlarında personel sıkıntısı yaşandığını ve valiz alım sürelerinin saatleri bulduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"İstanbul Havalimanı'nda günde ortalama 200 bin bagaj hareketliliği sorunsuz sağlanıyor. Böylesi devasa bir yoğunluğa rağmen bagaj alım süresi İstanbul Havalimanı'nda sadece 16 dakika sürüyor. Check-in süresi ise sadece bir dakika. Rekor üstüne rekor kıran Antalya Havalimanımız da temmuz ayında yoğunluk bakımından ikinci sırada yer aldı. Uçak trafiği, toplamda ise 29 bin 671'e ulaştı. Yolcu trafiği, toplamda 5 milyon 181 bin oldu. Yedi aylık süreçte ise toplamda 15 milyon 238 binin üzerindeki yolcu Antalya Havalimanı'nı kullandı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl içinde Rize-Artvin Havalimanı ve Yeni Tokat Havalimanı'nı hizmete aldıklarını anımsatan Karaismailoğlu, Yozgat, Çukurova ve Gümüşhane-Bayburt havalimanlarının yapımlarına devam edildiğini ifade etti.

"HEDEFİMİZ, 2023 YILININ İKİNCİ ÇEYREĞİNDE TÜRKSAT 6A'YI UZAYA FIRLATMAK"

Türkiye'nin, 2035 ve 2053 yılına kadar olan yatırımlarını planladıklarını ve hedeflerini belirlediklerini anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"5'er yıllık planlamalarla demir yolu, kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yeni yatırım yapacağız. 2053 yılına kadar otoyol uzunluğumuz 8 bin 325 kilometreye yükselecek. Demir yolu ağımız 28 bin 590 kilometreye çıkacak. Hızlı tren bağlantısına sahip olan il sayımız 52'ye yükselecek. Liman tesisi sayımız 255'e çıkacak. Hızla büyüyen ülke ekonomisi ve turizmini destekleyen 57 havalimanıyla Türkiye yoğun bir havalimanı şebekesine sahiptir. Bu rakam, 2053 yılına kadar 61'e yükselecek.

Bu yatırımlar ile ulaştırma ve haberleşme sektörlerinin 2053 yılında üretime katkısı ise 2 trilyon dolar ile yatırım bedelinin yaklaşık 10 katına çıkacak. Geçen hafta yapım süreçleri devam eden ilk milli ve yerli uydumuz Türksat 6A'yı inceledik. Türksat 6A'nın mühendislik modeli entegrasyon çalışmaları tamamlandı. Hedefimiz, 2023 yılının ikinci çeyreğinde Türksat 6A'yı uzaya fırlatmak."

DHMİ, THY- İGA arasında imzalanan "Birlikte Karar Alma Mutabakat Protokolü" projesinin hayırlı olmasını dileyen Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birlikte Karar Alma Mutabakat Protokolü Projesi ile İstanbul Havalimanı kapasitesinin en etkin şekilde kullanılması, olası gecikmelerin azaltılması, operasyonların öngörülebilirliğinin artırılarak, İstanbul Havalimanı'na ait kaynakların en verimli, en etkin şekilde kullanılmasını sağlayacağız.

İstanbul Havalimanı'nda tüm paydaşlar arasında koordineli çalışma zemini sağlayacak altyapıyı oluşturacağız. Uçakların planlanmalarına uygun şekilde vaktinde iniş ve kalkış performansının iyileştirilmesi ve operasyonel süreçlerin iş birliği içinde modelleme ile yönetilmesini temin edeceğiz. Havacılık sektöründe altın bir devri yaşıyoruz."

"BU PROTOKOLLE HEDEFLERİMİZE ÇOK DAHA HIZLI ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "Birlikte Karar Alma Projesi Mutabakat Protokolü ile amaçlarının kaynakların kullanımını optimize etmek, hava trafiğinin öngörülebilirliğini geliştirmek ve bu sayede havalimanı operasyonlarının verimliliğini ve esnekliğini iyileştirmek olduğunu söyledi.

Samsunlu, bu protokolün, Avrupa'da Frankfurt, Amsterdam Schiphol, Paris Charles de Gaulle ve Londra Heathrow'un da aralarında bulunduğu 32 havalimanında uygulandığını belirterek, "Böylelikle İstanbul Havalimanı'nda doğru zamanda, doğru bilgi paylaşımı ile uçağın yerdeki operasyonuna ve kalkış öncesi süreçlerine odaklanılacak. İmzalarını atacağımız bu protokolle beraber hedeflerimize çok daha hızlı ve emin bir şekilde ulaşacağımıza inanıyoruz." dedi.

Törende, Samsunlu ile birlikte DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Sivil Havacılık Genel Müdürü Vekili Kemal Yüksek, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, protokole imza attı.