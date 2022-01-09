Bakan Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tarihi ayar! 'Bir de helalleşmeden bahsediyorsunuz'

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Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'ya konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olduğu dönemde yolsuzluk yapmakla suçladı. Kılıçdaroğlu'nun suçlaması karşısında Habertürk canlı yayınına bağlanan Bakan Karaismailoğlu, "Biz Anadolu insanıyız. Kötü siyasetlerine bizleri alet etmeye çalışıyorlar ama yanlış yapıyorlar. Ben 24 yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştım, en son da genel sekreter yardımcıydım. Kendi söylediklerinde çelişiyor. Genel Sekreter Yardımcısı hiçbir zaman tutanak tutmaz zaten." dedi.

Seçim öncesi verilen 'namus' sözünü hatırlattı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimler öncesi verdiği namus sözünü hatırlatan Adil Karaismailoğlu, "Bütün İstanbul beni tanıyor. İstanbul neydi, nereye geldi, bunların hepsinde katkımız, emeğimiz var ama oturduğunuz yerden iftira atmak çok ayıp. Sizin temsil ettiğiniz bir kitle var. Siz belediye çalışanları için namus sözü vermiştiniz, onu hatırlatmak isterim size." diye konuştu.

'Helalleşmekten bahsediyorsunuz'

Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını da gündeme getiren Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Yazıktır, kul hakkı vardır. Helalleşmekten bahsediyorsunuz, biz helali haramı hayatımızda yaşayan insanlarız. Bunları söylerken dikkat edin, üzülüyorum vallahi. Biz Anadolu çocuklarıyız, öğretmen bir anne babanın çocuğuyum. Milyonların önünde çıkıp böyle bir iftirayı atamazsınız. Anlaşılıyor ki bu iftiraların ardı arkası kesilmeyecek. Ama bu iftiralar sayesinde hiçbir yere gelemezsiniz. Lütfen kendinize gelin."

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Havalimanı'na ilişkin asılsız iddialarına değinen Bakan Karaismailoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul Havalimanı 10 milyar Euro'ya yapılmıştır, ekonomik değeri sıfır olan bir alanda devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan 10 milyar Euro'luk bir yatırım yapılmıştır. Ve 25 yıllık kiralama süreci içerisinde de 22 milyon Euro devlete kira verilecektir. Havalimanı, açıldığı ilk yılda garanti edilen yolcu sayısını aştığı için de 22 milyon Euro ekstra bir gelir getirmiştir. Bunların hepsi açıktır. Bu işi yapabilecek olan firmaların müracaat edip, yarışma sonucu alınmıştır. Yap-işlet-devret modelindeki tüm projeler bu şekilde yapılmıştır. Kamu menfaati açısından en uygun teklif kiminse o kabul edilir. Genel Başkan benim büyüğümdür. Aslı astarı olmayan, hiçbir belgesi olmayan bir şeyi, burada milletin önünde söylemesi bizi üzmüştür. Geçtiğimiz cuma günü dava edilmiştir. Kılıçdaroğlu mahkemede hesabını verecektir."