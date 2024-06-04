Adı halkçı, kendisi patroncu! CHP’li başkanı Koç’lardan aşağısı kurtarmıyor

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CHP’li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, kendi mahallesinde dahi, “Görüşmenin İmamoğlu’ndan bile zor olduğu başkan” olarak anılmaya başlandı. Göreve gelmek için halkçı geçinen ve Üsküdar sakinlerinin sorunlarını çözeceğini, ilk günden işe koyulacağını ileri süren Dedetaş, koltuğa oturduktan sonra gerçek yüzünü ortaya koydu.

Binlerce kişi sırada

Dedetaş’ın kendisinden randevu almak isteyen 3.822 kişiye geri dönüş yapmadığı ve randevu taleplerine cevap vermediği ortaya çıktı. Randevu alamayanlar arasında meclis üyelerinin de olduğu belirlendi.

Aynı zamanda Dedetaş’ın makamında durmadığı, Üsküdar’da belediye personelinin sorunlarının da çözülemediği, işlerde büyük aksama yaşandığı ifade edildi.

Patronlara kapısı açık!..

Meclis üyelerine, kendi çalışanlarına ve vatandaşlara kapılarını kapatan CHP’li Dedetaş, söz konusu misafirler sermaye sahipleri olunca cömert misafirperver kesiliyor!..

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Zira Rahmi Koç Dedetaş’ı elini kolunu sallaya sallaya ziyaret etti. Hemen her konuda iktidara ayar vermeye çalışan Rahmi Koç’un önünde Dedetaş’ın el pençe divan durması dikkatlerden kaçmadı!..

Aynı zamanda iktidara yönelik açıklamalarıyla tanınan Arzuhan Yalçındağ da rahatça Dedetaş ile görüştü. CHP’li başkan, makamında Aydın Doğan’ın kızı Arzuhan Yalçındağ’ı ağırladı.

Dedetaş’ı özünde müteahhit olan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ziyaret etmişti. İmamoğlu, CHP’li Üsküdar Belediye Başkanı’nın yanına 15 araçlık devasa konvoyla gitmişti. Dedetaş İmamoğlu ve avanesini kapıda karşılamıştı.

Koç’tan aşağısı kurtarmıyor!..

Söz konusu halkın sorunları olunca sırra kadem basan CHP’li Dedetaş’ın, sermaye sahiplerine kucak açması, “Sinem’i Koç’tan aşağısı kurtarmıyor” eleştirilerine neden oldu. Aynı zamanda yaşananlar, CHP’nin nasıl halktan değil güçten yana yer aldığını, isminde halk olsa bile elit kesimin yanında olduğunu gösterdi…

CHP’nin eski avukatı isyan etti

CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, CHP’li Sinem Dedetaş’ın “randevu ikiyüzlülüğüne” sert tepki gösterdi.

“Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile görüşmenin; Genel Başkan Özgür Özel veya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmekten çok daha zor, hatta ulaşılamaz olduğu ifade ediliyor!” diyen Çiçek, “Lakin Koç ve Sabancı ailesine epey cömert olduğu görülüyor! Halkçı belediye başkanı bu olsa gerek! Hülasa ben zengin severim demiş!” ifadelerini kullandı.