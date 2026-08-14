Adi devletin adi taktiği: ABD'den İran'a "benzeri görülmemiş" ekonomik operasyon hazırlığı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington'ın İran'a yönelik "daha önce görülmemiş" ekonomik yaptırımları devreye sokacağını açıkladı. Bessent, yeni adımların İran'ı ekonomik olarak izole etmeyi ve Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı sürdürmeyi kapsayacağını belirtirken, önlemlerin ayrıntılarını paylaşmadı.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington'ın İran'a yönelik "daha önce görülmemiş" ekonomik yaptırımları devreye sokacağını açıkladı. Bessent, yeni adımların İran'ı ekonomik olarak izole etmeyi ve Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı sürdürmeyi kapsayacağını belirtirken, önlemlerin ayrıntılarını paylaşmadı.
Bessent’in açıklamaları, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in perşembe günü ABD ordusunun İran’a yönelik deniz ablukasını “süresiz” sürdürebilecek kapasitede olduğunu söylemesinin ardından geldi. Hegseth, donanmanın bölgede görev yapan gemileri dönüşümlü olarak değiştireceğini belirtti.
Medya haberlerine göre, USS George Washington uçak gemisinin, Orta Doğu’da 250 günden uzun süredir görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yerini alması bekleniyor. Lincoln’ün görev süresinin mayıs ayında sona ermesi planlanıyordu.
ABD Donanması, George Washington’ın görev grubunun 12 Ağustos’ta Vietnam’dan ayrıldığını açıkladı.
Hegseth ayrıca Lincoln’de gıda sıkıntısı, moral bozukluğu ve bazı denizcilerin gemiden atlamaya teşebbüs ettiği yönündeki haberlerin “tamamen yanlış aktarıldığını” söyledi.