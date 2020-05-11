Adı değişen dersler hangileri? Hangi derslerin ismi değişti?
Adı değişen dersler hangileri? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bazı derslerin isimlerinin değiştirilmesi gerektiği konusunda açıklamada bulundu. Başlıca sebeplerinden biri ise öğrencilerin bu derslere olan ilgisinin artırmak, olarak açıklayan Selçuk, öğrencilerin verimli ders çalışması adınada bir konuşma yaptı. Peki ama hangi derslerin adı değişti? Hangi derslerde değişikliğe gidildi? İşte merak edilen detaylar...
Değişen derslerin isimleri veliler tarafından teyit ediliyor. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı açıklama...
Bakan Selçuk, 'Doğa Bilimleri Deneyimi' dersinin, ikinci dönem 'Doğa Enerji ve Enerji Dönüşümü' dersi, 'Sosyal Bilimler Deneyi' dersinin ise 'Sosyal Bilim Çalışmaları' dersi olarak değiştirilmesinde amacın, öğrencilerin doğa bilimlerine olan ilgilerini uyandırmak ve ileride alacakları, fizik, kimya ve biyoloji derslerine temel oluşturmak olduğunu söyledi.
Selçuk; "2023 Eğitim Vizyon Belgesinde geçen; 'Ortaöğretimde öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun esnek modüler bir program ve ders çizelgesi yapısına geçilecek, haftalık ders çizelgesinde yer alan ders çeşitliliği azaltılacak ve dersler yükseköğretimle uyumlu hâle getirilecektir' hedefi doğrultusunda ileriki sınıflarda doğa bilimlerine yönelebilecek 9'uncu sınıftaki öğrencilerimizin ilgilerini uyandırmak, konu bilgilerinden ziyade temel kavramları anlamalarını sağlamak ve ileride alacakları fizik, kimya ve biyoloji derslerine temel oluşturmak üzere düzenlemeye gidilmektedir. Yeni ortaöğretim tasarımında öğrenciler üst sınıf seviyelerinde fizik, kimya ve biyoloji derslerini ayrı ayrı disiplinler halinde almaya devam edeceklerdir" dedi.