Adı değişen dersler hangileri? Hangi derslerin ismi değişti?

Değişen derslerin isimleri veliler tarafından teyit ediliyor. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı açıklama...

Bakan Selçuk, 'Doğa Bilimleri Deneyimi' dersinin, ikinci dönem 'Doğa Enerji ve Enerji Dönüşümü' dersi, 'Sosyal Bilimler Deneyi' dersinin ise 'Sosyal Bilim Çalışmaları' dersi olarak değiştirilmesinde amacın, öğrencilerin doğa bilimlerine olan ilgilerini uyandırmak ve ileride alacakları, fizik, kimya ve biyoloji derslerine temel oluşturmak olduğunu söyledi.

Selçuk; "2023 Eğitim Vizyon Belgesinde geçen; 'Ortaöğretimde öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun esnek modüler bir program ve ders çizelgesi yapısına geçilecek, haftalık ders çizelgesinde yer alan ders çeşitliliği azaltılacak ve dersler yükseköğretimle uyumlu hâle getirilecektir' hedefi doğrultusunda ileriki sınıflarda doğa bilimlerine yönelebilecek 9'uncu sınıftaki öğrencilerimizin ilgilerini uyandırmak, konu bilgilerinden ziyade temel kavramları anlamalarını sağlamak ve ileride alacakları fizik, kimya ve biyoloji derslerine temel oluşturmak üzere düzenlemeye gidilmektedir. Yeni ortaöğretim tasarımında öğrenciler üst sınıf seviyelerinde fizik, kimya ve biyoloji derslerini ayrı ayrı disiplinler halinde almaya devam edeceklerdir" dedi.