Adeta ölüme davetiye! Tekel bayiden kampanya adı altında skandal

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Sadece 2023 yılında dünya genelinde 3 milyon kişi doğrudan alkol tüketimi nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye’de de başta trafik kazaları, ciğer ve kalp rahatsızlıkları, aşırı tüketime bağlı ani komplikasyonlar sebebiyle her yıl on binlerce kişinin ölümüne neden olan alkol belası, sigara ile birlikte insan yaşamına karşı ciddi bir tehdit olarak ön plana çıkıyor.

Türkiye’de alkol tüketimine yönelik azaltma çabaları devam ederken, tüm kötülüklerin anası olarak kabul edilen bu rezilliğe karşı seküler kesimin özendirme çabaları da hız kesmeden sürüyor.

Son olarak sosyal medyada yayınlanan bir video, izleyenlerin büyük tepkisine neden oldu.

Bir tekel bayinin işletmecisi, devasa büyüklükteki bir şişe içkiyi 1 saatte içene tüm rafı bedava vereceğini söyledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye’de AK Parti hükümetiyle birlikte sigara ve alkole karşı etkin çalışmalar yürütüldü. 18 yaşından küçüklere alkol satışı yasaklandı, alkol reklamları ve promosyonları da sınırlandırıldı, perakende alkol satışı 22.00 - 06.00 saatleri arasında yasaklandı kamuya açık alanlarda ve okullara, ibadethanelere yakın yerlerde alkol tüketimi sınırlandırıldı. Aynı zamanda satın alımları azaltmak için alkol ürünlerine yüksek vergi uygulanıyor.

Tüm bu çalışmalara rağmen, alkol tüketimini artırmaya çalışan seküler bağnazların bayrak taşıyanı bu tekel işletmecisine karşı hızla harekete geçilmesi ve devlet tarafından gereken cezanın kesilmesi bekleniyor.