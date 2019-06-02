Adeta isyan etti: Türkiye'de saldırılar giderek artıyor

Türkiye’nin asırlık projelerinin en büyüğü olan İstanbul Havalimanı’nın tam kapasite hizmet vermesinin üzerinden iki ay geçti. Bütün dünyanın gıptayla izlediği Nisan’ın ilk haftasındaki büyük taşınmanın ardından İstanbul Havalimanı’ndaki uçuş trafiği iyice arttı ve hizmet verdiği yolcu sayası 10 milyon kişiye yaklaştı. Mayıs’ta 35 bin 696 uçağın iniş-kalkış yaptığı İstanbul Havalimanı’nı, 5 milyon 228 bin 447 yolcu kullandı. Küresel havacılık devlerinin de aralarında bulunduğu 66 havayolu şirketinin uçtuğu İstanbul Havalimanı’nın hizmet verdiği havayolu şirketi sayısı bu yılsonuna kadar 70’e çıkacak.

Saldırılar iyice artı

Yolcularının hızla uyum sağladığı İstanbul Havalimanı’na yönelik büyük bir karalama kampanyası dikkat çekiyor. Projelendirildiği günden bu yana ortaya atılan asılsız iddialar üzerinden yürütülen karalamalar, havalimanının sorunsuz taşınmanın ardından hizmet vermeye başlamasıyla büyük bir algı operasyonuna dönüştürüldü. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, bir grup gazeteciyle düzenlediği sohbet toplantısında hem iddialara cevap verdi hem de İstanbul Havalimanı’ndaki son duruma ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

“Proje üzerinden Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar”

İlk bayramı karşılamanın ve günde yüz binlerce yolcuyu ağırlayacak olmanın heyecanı içinde olduklarını belirten Kadri Samsunlu; Havalimanı’nın açılması ve sorunsuz bir şekilde hizmet vermeye başlamasının bazılarını rahatsız ettiğini ve bu durumdan dolayı asılsız iddialar ortaya atılarak Türkiye’nin asıklık projesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef alındığını söyledi. Eleştirilerin ağırlıklı olarak belli kesimden geldiğini belirten Samsunlu, “Çok ciddi bir algı operasyonu var. İstanbul seçimleri yaklaşıyor. AK Parti seçim kampanyasında haklı olarak bu büyük yatırımını anlatırken, muhalefet buranın sıkıntılı bir yatırım olduğunu iddia ederek bu önemli projeyi karalıyor” dedi.

İstanbul Havalimanı ile ilgili başından beri ortaya atılan iddiaları hatırlatan Samsunlu, şunları söyledi: ‘Böyle büyük bir havalimanını buraya yapamazlar’ deniliyordu yaptık. ‘Mümkün değil bitiremezler’ diyorlardı bitirdik. ‘Adını Recep Tayyip Erdoğan’ koyacaklar diyorlardı o da olmadı. ‘Taşınmazlar’ diyorlardı bu da başarıyla gerçekleşti. ‘Havayolu şirketleri buraya uçmaz, Sabiha Gökçen’i tercih eder’ diyorlardı bu iddia da boşa çıktı. Sadece Afganistan Havayolu Sabiha Gökçen’i tercih etti. ‘Uzak kimse gitmez’ iddiasını da kimse konuşmuyor. Bütün dünya bizi alkışlıyor, içerden birileri acımasızca eleştiriyor.”

Ülkemizin bir varlığı

Eleştirilmekten gocunmadıklarını ancak ortaya atılan asılsız iddiaların ‘pes’ dedirttiğini ifade eden İGA Genel Müdürü Kadri Samsunlu, şu değerlendirmede bulundu: “Eleştiriler gerçekten çok insafsızca. Burası ülkenin global bir varlığı, önemli bir değeri. Bu kadarı ‘pes’ dedirtiyor. Bizi eleştirebilirler ve yönetim anlayışımıza yönelik eleştirileri anlayışla karşılarız ancak, Türkiye’nin böyle önemli bir değerine asılsız iddialarla saldırmayı iyi niyetle bağdaştırmak imkansız. Burası Sayın Cumhurbaşkanımızın bir projesi. Onu vurmak için buraya saldırıyorlar. Haksızlığa uğradığımızı için geriliyoruz. İyi işler yaptığımızı düşünüyoruz. Takdir edilmeyi beklerken acımasızca eleştiriliyoruz.”

“Çin ve Hindistan’a yoğunlaşıyoruz”

İstanbul Havalimanı’na şu anda 66 havayolu şirketinin uçtuğu bilgisini veren İGA Genel Müdürü Kadri Samsunlu, bu şirketlerin 6’sının ilk defa İstanbul’a uçuş koyduğuna dikkat çekti. Yıl sonuna kadar bu sayının 70’e çıkacağını belirten Samsunlu, Çin ve Hindistan gibi büyük nüfuslu ülkelere ağırlık verdiklerini anlattı. Özellikle Çin’den Türkiye’ye büyük bir ilgi olduğunu vurgulayan Samsunlu, “Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısının 400 binden 1 milyona çıkarılması hedefleniyor. Bu yaklaşık 3 bin ek sefer demektir” dedi.

Dünyanın her yerinde; olumsuz hava şartları nedeniyle uçakların başka havalimanlarına yönlendirildiği söyleyen Kadri Samsunlu, bu konuyla ilgili ortaya atılan iddiaların “pes” dedirttiğini söyledi. Uluslararası bütün sivil havacılık otoriteleri başta olmak üzere Devlet Hava Meydanları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve bu işlerle ilgili uluslararası bağımsız denetim şirketlerinin denetimlerinden ve testlerinden geçen İstanbul Havalimanı’na yöneltilen eleştirilerin asılsız olduğunu örneklerle açıkladı. Samsunlu, şunları kaydetti: “ABD’lisi iniyor, Kanadalı’sı iniyor, İngiliz’i iniyor, Fransız’ı iniyor, Alman’ı iniyor sorun olmuyor. Çünkü hava yolu güvene dayalı bir sektördür. Herhangi bir havalimanına inip inmeyeceğinin kararını pilot kendisi verir. Kaptan kendini güvende hissetmezse Çorlu’ya da inebilir, Sabiha Gökçen’e de inebilir. Nitekim zaman zaman Sabiha Gökçen’e inemeyen uçaklar İstanbul Havalimanı’na inmek zorunda kalıyor.”

“Kapımızı çalanların sayısı arttı”

İGA’nın ortaklık yapısına ilişkin söylentilere de açıklık getiren Genel Müdür Kadri Samsunlu, şirket ortaklarından ayrılmak isteyen kimsenin olmadığını söyledi. 25 yıllık bir değerlendirme süreleri olduğunu belirten Samsunlu, “Bu büyüklükte bir havacılık merkezinden ayrılmayı düşünen kimse yok. Yatırımcılar bu sektörü seviyor. Kapımızı çalmaya çalışanların sayısı artmaya başladı. Aralarında yatırım fonları da var devlet fonları da var. Ortakların kafasında ayrılma gibi bir formül yok, bir formül arayışı da yok. Sadece kapımızı kimlerin çaldığını ve neden çaldığını anlamaya çalışıyoruz. Çok ciddi bir ilgi var. Patronlar mutlu. Yetkilendirmenin satışla veya yeni ortaklıklarla bir ilgisi yok. Sadece değerimizi öğrenmek istiyoruz. Kısa orta ve uzun vadede bir nakit sıkıntımız da yok. Ortaklar arasında bir fikir birliği var” dedi.

Yolcuların İstanbul Havalimanı’na ulaşım imkanları da iyice artıyor. Havaist’in günde ortalama 28 bin yolcuyu alana taşıdığını anlatan Samsunlu, yaz aylarında bu rakamın 40 bine çıkmasını beklediklerini belirtti. 660 olan taksi sayısını 800 çıkarıldığını belirten Samsunlu, Hasdal’daki civarında yaşanan trafik sıkışıklığının da bağlantı yolunun açılmasıyla aşıldığını kaydetti. Samsunlu, Levent metrosunun önümüzdeki yıl İstanbul Havalimanı’na ulaşacağını da hatırlattı.

Uçakların taksi süresi üçüncü pistle kısalacak

İstanbul Havalimanı’na yöneltilen eleştirilerden biri de uçakların taksi süreleri konusunda. “Evet taksi süreleri uzun. Bunu kabul ediyoruz” diyen Kadri Samsunlu, gelişlerde bu sürenin ortalama 25 dakika, gidişlerde ise 14 dakika olduğunu belirtti. Atatürk Havalimanı’nda varışlardaki taksi süresinin 20 dakika olduğunu hatırlatan Samsunlu, Haziran 2020’de hizmete alınacak üçüncü pistle birlikte taksi sürelerinin makul bir seviyeye ineceğini ve bu sıkıntının tamamen ortadan kalkacağını belirtti. Samsunlu, İstanbul Havalimanı’nda uçakların havada kalma sıkıntısı olmadığını da vurguladı.

Çocuklu ailelere, yaşlılara ve hastalara ayrı bant

Yolcuların İstanbul Havalimanı’ndaki alışkanlıkları yeşerene kadarki süreci sıkıntısız atlatmaya çalıştıklarını belirten Samsunlu, çocuklu aileler, yaşlılara ve hastaların kısa sürede uçağa ulaşmalarını sağlayacak bir çözüm paketi üzerinde çalıştıklarının bilgisin de verdi. Samsunlu, yürüyen merdivenler ve asansörlerle bu dezavantajlı üç kesime kolaylık sağlayacağız. Buradaki en uzun yürüme mesafesi 2 kilometre. Burası dünyanın en büyük havalimanı. Projeyi küçültemeyeceğimize göre kolaylaştırıcı çözümler geliştireceğiz” dedi.

Kiralar da satışlar da Atatürk’e göre fazla

İstanbul Havalimanı’ndaki toplam kiralanabilir alanın yüzde 75’ni verdiklerini anlatan Samsunlu, önümüzdeki aylarda 2-3 bin metrekarelik alanın daha açılacağını ifade etti. “Kiralar pahalı mı?” sorusuna cevap veren Samsunlu, “En düşük süreli anlaşmamız 10 yıllık. İşletmelerin buraya uzun süreli bakması lazım. Burası Atatürk değil. Ama çok aşırı bir fark da yok. Üstelik buradaki alışverişlerde yüzde 15’lik bir artış var. Mağazaların satış rakamları çok iyi görünüyor. Alandaki otelin doluluk oranı hava tarafında yüzde 100, kara tarafında ise yüzde 60’larda. Oda fiyatları da Avro cinsinden ve üç rakamlı” dedi.

İGA yönetimi; yolcular için geliş koridorundaki direklere taksi ve Havaist araçlarının ulaşım ücretleri bilgilendirmesi yaptı. Özellikle yabancı turistlere yönelik aldatma ve dolandırma girişimlerinin önüne geçmek için İstanbul’un 25 noktasına taksimetre varış ücretlerini astıklarını belirten Samsunlu, “Fiyatları belli olan lokasyonları açık açık yazdık. Yolcular da dikkat ederse istismarların önüne birlikte geçeriz” dedi.