Adeta doğal ilaç gibi tarif! Yiyen herkes şifa buluyor: Kimsenin bilmediği püf nokta bakın ne! Sizde deneyin!

Kışın yaklaşmasıyla beraber birçok kişi bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarını araştırıyor. Kışın tüketilebilecek en güçlü besinleri sıralayan Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, hastalıklardan korunmak için bağışıklık güçlendiren çorba tarifini açıkladı. İşte kışın hastalıklara karşı koruyan ve bağışıklık güçlendiren çorba tarifi…

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım'ın açıklamaları:

Hastalıkları iyileştirme, hafifletme veya önleme görevi yalnızca ilaçlara aittir. Bu nedenle gıda maddelerine ve buna diyet takviyeleri de dahil hastalıklarla ilgili hiçbir etki atfedilemez. İlaçlar oldukça konsantre maddelerdir. Üretimleri ve tüketiciler için onayları ilaç yasaları ile düzenlenmektedir. Hastalıktan büyük ölçüde kurtulma sağlasalar da yan etkileri olabilir.

Tek tek bileşenlerin dozajı bu nedenle sıkı kontrollere tabidir ve bunlar yalnızca tıbbi olarak gerekli olduğunda ve tercihen bir doktora danışılarak alınmalıdır.

Dolayısıyla tıbbi gereklilik durumunda, gıda ilacın yerini tutmaz. Ancak bazen ilaçlara ihtiyaç duyulmaz veya bir diyet değişikliği ile gereksiz hale gelebilir.

Bu özellikle yetersiz beslenmeden kaynaklanan şikayetler için geçerlidir, örn. genellikle diyet değişikliği ile tedavi edilebilen mide ekşimesi. Bu bağlamda tam gıdalara dayalı bir diyete geçiş, sağlığınızı sayısız şekilde iyileştirebilir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özellikle güçlü faydalar sunan yiyecekler: Berrie grubu meyveler (kırmızı üzüm, kara mürver, yaban mersini, böğürtlen, dut, ahududu, çilek, turna yemişi vb.), turpgil sebzeler (brokoli, karnabahar, lahana, kale bitkisi, su teresi, şalgam vb., yağlı balıklar (somon, sardalya, hamsi vb.), mantarlar (maitake, reishi, şitake vb.), baharatlar (zerdeçal, zencefil, seylan tarçını vb.), bitkiler (maydanoz, kekik, biberiye, ada çayı, ekinezya vb.) ve yeşil çay.

Bunlar dışında; kuruyemişler, yağlı tohumlar, avokado, zeytinyağı, ham bal, propolis, deniz yosunu ve fermente gıdalarda tıbbi özellikleri için incelenen diğer birçok gıdadan sadece birkaçıdır.Besleyici bir diyet izlemenin uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmenin en önemli faktörlerinden biri olduğu açık olsa da, geleneksel tıbbın yerini almak için yiyeceklere güvenmemeniz gerektiğini unutmayın.

Diyetin yapamayacağı şeyler vardır. Bir adım geri atıp büyük resmi görmeniz ve her ikisinden de maksimum faydayı elde etmeye çalışmanız gerekir. Gıdayı alternatif değil tamamlayıcı bir ilaç olarak düşünebilirsiniz.

ZERDEÇALLI NOHUTLU TAVUK SUYU ÇORBA

Malzemeler:

1-2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı,

1 soğan küp doğranmış,

1 yemek kaşığı taze zencefil rendelenmiş veya ince kıyılmış,

4-5 diş sarımsak rendelenmiş veya ince kıyılmış,

1-2 çay kaşığı toz zerdeçal veya 2-3 çay kaşığı taze zerdeçal (ince rendelenmiş),

¼ çay kaşığı hardal tohumu,

1 çay kaşığı kimyon,

1 çay kaşığı tane karabiber çekilmiş

1 çay kaşığı toz kişniş,

¾ ila 1 çay kaşığı tuz,

¼ çay kaşığı acı pul biber,

4 bardak su, 4 bardak tavuk suyu,

1 bardak haşlanmış didiklenmiş organik/serbest gezinen tavuk göğüs,

1 bardak haşlanmış nohut,

2 avuç dolusu ıspanak, buharda pişmiş

Limon suyu veya 1-2 çay kaşığı elma sirkesi

Yapılışı: Büyük bir tencerede 1-2 yemek kaşığı zeytinyağında soğanı orta ateşte 4-5 dk soteleyin. Zencefil, sarımsak ve zerdeçalı ilave edip 2-3 dk çevirin. Hardal tohumu, tane çekim karabiber, kimyon ve kişnişi de ekleyip 1-2 dk daha karıştırın. Su, tavuk suyu ve tuzu ekleyin. Bir kaynamaya getirin. En son limon suyu veya sirkeyi ilave edip tadına bakın. Baharat miktarını damak tadınıza göre artırabilirsiniz. İçine haşlanmış tavuk göğsü, buharda hafif pişmiş ıspanak ve haşlanmış nohutu da ilave edip bir karıştırın ve sıcak servis yapın.

Bu formülasyon, sağlığınızı korumak için size bilgi vermek adınadır. Herhangi bir hastalığı teşhis etmek, tedavi etmek, iyileştirmek veya önlemek için değildir. Şüphe duyduğunuzda, daima doktorunuza veya sağlık uzmanınıza danışın.

İlginizi çekebilir→ Sadece 7 günde safra kesesi taşı düşüren doğal yöntem: Şifa olsun, kabusunuz olmasın! O Metodu bakın ne→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Saç köklerini güçlendirerek dökülmeyi önlüyor: Şampuana mutlaka ekleyin! Kısa sürede gür saçlara sahip olun→ TIKLAYINIZ