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Adet döneminde spor yapmanın 4 inanılmaz faydası

Adet dönemlerinizde spor ve egzersiz şöyle dursun, hareket dahi edemiyorsanız, bu yazıyı okuduktan sonra fikriniz değişecek.

02 Temmuz 2019 Salı 15:15
Adet döneminde spor yapmanın 4 inanılmaz faydası

Adet dönemi sancılı ve ağrılı geçen kişilerin, özellikle spor ve su tüketimi üzerine ağırlık vermesi gerekir. Vücut bu dengeyi kurup, size dönüt verdiğinde demek istediğimi çok da iyi anlayacaksınız...

1 - Adet belirtileriniz azalacak

Döneminiz yaklaşmadan hissediyorsanız nefes egzersizleri ve aerobik hareketler uygulayarak rahatlama sağlamalısınız. Spor yaptığınızda "endorfin" hormonu salgılanacağı için, ekstra olarak pozitif bir süreç içerisine adım atmış olacaksınız. Dolayısıyla karın ağrılarınızı bastırmış ve rahatlamış hissedeceksiniz. 3 adet dönemi öncesi spor yaptığınızda, ağrılarınızda azalmalar başlayacaktır.

 

2 - Psikolojik olarak iyimserleştirecek

Yapılan araştırmalara göre; sporun adet döneminde krampları, baş ağrılarını ve bel ağrısını hafifletme eğilimi vardır. Birde çikolata yediğinizde bu durum ikiye katlanacaktır. Çikolata dikkat dağınıklığına iyi geldiği için sporlarınızdan önce ve sonra bir parça tüketmenizde sakınca yoktur.

 

adet sürecinde sporun önemi

3 - Ağrılarınızla savaşacak 

Hafif bir yürüyüş, ağrılarınızla savaşmak için harika bir yöntem olacak. Sancılı adet dönemlerinde zorluklarla başlamış olsa da devamında bu durumun meyvelerini yiyeceksiniz.

 

4 - Doğru nefes ve vücut kazandıracak

Spor hayatınıza girdikten sonra, rahatladığınızı hissedecek ve size bir artı kazandırmış olacak. Bunun yanı sıra, doğru şekilde nefes alıp vererek düzene sokmaya ve ağrıları azaltmaya çalıştığınız bu dönem size faydalar sağlayacak. Çünkü doğru şekilde nefes alıp verdiğinizde, damarlarınıza ve ciğerlerinize yeterince oksijen gidecek. Dolayısıyla adet sancınız hafifleyecek, damarlarınız sıkışmamış olacak ve rahatlayacaksınız.

Sağlıcakla kalın...

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 15:45
  1. Ağrı
  2. adet döneminde spor

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