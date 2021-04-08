Adese Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı

Adese’nin Olağanüstü Genel Kurulu 7 Nisan 2021 tarihinde Konya Kule Plaza 37. Kat’ta Adese pay sahiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Genel Kurul’da Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş.’nin şirket unvanının değiştirilmesi amacıyla hazırlanan esas sözleşmesinin “Şirketin Unvanı” başlıklı 2’nci maddesine ve şirketin kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi amacıyla hazırlanan esas sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6’ncı maddesine ilişkin tadil metinleri pay sahiplerinin oylarına sunuldu. Genel Kurul’da alınan karar sonrası şirket unvanı Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. olarak değiştirilirken şirketin kayıtlı sermaye tavanının 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 500 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

Borsa İstanbul’da 2011 yılından bu yana işlem görmeye devam eden Adese, 14 Aralık 2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile market işletmeciliği faaliyetlerini sonlandırmıştı.Yeni bir yapılanmayla gayrimenkul alanındaki faaliyetlerine ağırlık veren Adese, şirket unvanını Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. olarak değiştirdi. Adese bundan böyle portföyündeki mevcut gayrimenkullerinden kira geliri elde etmeye,dahil olduğu gayrimenkul projelerinisürdürmeye ve duran varlıklarıyla ilgili gayrimenkul faaliyetlerinedevam edecek.