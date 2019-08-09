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Aden'de çatışmalar alevlendi!

Aden'de çatışmalar, İçişleri Bakanı Meyseri'nin evi yakınlarına kadar ulaştı.

09 Ağustos 2019 Cuma 09:08
Aden'de çatışmalar alevlendi!

Geçici başkent Aden'de çatışmalar, İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri'nin evi yakınlarına kadar ulaştı.  Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Aden'de Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçler ile Cumhurbaşkanlığı Muhafız Birliği'ne bağlı güçler arasında çıkan çatışmalar, İçişleri Bakanı Meyseri'nin Rimi semtindeki zırhlı araçlar ve askeri birliklerle çevrili evinin yakınlarına kadar ulaştı. 

Verilen bilgilerde, ağır silahların kullanıldığı çatışmaların yakınlardaki Hur Mekser ile Mansura kasabalarını birbirine bağlayan yola kadar yayıldığı vurgulandı. 

Öte yandan Yemen Sağlık Bakanlığındaki bir yetkiliden alınan bilgiye göre, perşembe günü yaşanan çatışmalarda 5'i Güney Geçiş Konseyi'nden 3'ü Cumhurbaşkanlığı Muhafız Birliği'nden olmak üzere toplam 8 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca Mualla semtinde bir eve düşen RPG roketi sebebiyle 9 yaşında bir kız çocuğun öldüğü, anne ve babasının yaralandığı belirtildi. 

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:08
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