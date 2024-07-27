  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Adem Sözüer’den Osman Kavala’ya skandal destek
Gündem

Adem Sözüer’den Osman Kavala’ya skandal destek

Yeniakit Publisher
2024-07-27 13:23:00 -
Adem Sözüer’den Osman Kavala’ya skandal destek

İki kez İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne dekan olarak atanan Adem Sözüer, Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan ve hakkında müebbet hapis cezası verilen “Yerli Soros” Osman Kavala’ya akılalmaz sözlerle destek çıktı.

Prof. Dr. Adem Sözüer, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un “Kavala'nın yeniden yargılama talebi hem usul, hem esas bakımından uygun değil” açıklamasına cevap verdi.

Kavala ve arkadaşlarının serbest kalması için ne bir değerlendirmeye ne de bir başvuruya ihtiyaç var” diyen Sözüer çözümün açık ve net olduğunu söyleyerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AYM) kararının derhal uygulanmasının yeterli olduğunu savundu.

Osman Kavala, Gezi Parkı isyanını fonlayan isim olarak tanınıyor. Zira dünya çapında çıkardığı ayaklanmalar ve ekonomik spekülasyonlarla milyarları cebe indiren George Soros’un Açık Toplum Vakfı, Türkiye’deki faaliyetlerini Osman Kavala üzerinden yürütüyordu. Ortaya çıkan deliller, Osman Kavala’nın Gezi isyanındaki rolünü ortaya koydu. Kavala’ya isyanın arkasındaki isim olduğu gerekçesiyle müebbet hapis cezası verildi.

Osman Kavala için kontra ataklar hızlandı! Birilerinin fena halde bunalıma girdiği anlaşılıyor
Osman Kavala için kontra ataklar hızlandı! Birilerinin fena halde bunalıma girdiği anlaşılıyor

Medya

Osman Kavala için kontra ataklar hızlandı! Birilerinin fena halde bunalıma girdiği anlaşılıyor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Osman Kavala’ya büyük şok! "Er Kavala’yı Kurtarma Seferberliği"nin leşkerleri, bir kez daha hayal kırıklığına uğradı
Osman Kavala’ya büyük şok! "Er Kavala’yı Kurtarma Seferberliği"nin leşkerleri, bir kez daha hayal kırıklığına uğradı

Medya

Osman Kavala’ya büyük şok! "Er Kavala’yı Kurtarma Seferberliği"nin leşkerleri, bir kez daha hayal kırıklığına uğradı

AK Partili vekil Osman Kavala’yı ziyaret edecek! "Gerçek millilik bu"
AK Partili vekil Osman Kavala’yı ziyaret edecek! “Gerçek millilik bu”

Siyaset

AK Partili vekil Osman Kavala’yı ziyaret edecek! “Gerçek millilik bu”

CHP, Osman Kavala dosyası üzerinden bunu yapmaya çalışıyor! Kim ki bu hamleleri savunuyorsa...
CHP, Osman Kavala dosyası üzerinden bunu yapmaya çalışıyor! Kim ki bu hamleleri savunuyorsa...

Medya

CHP, Osman Kavala dosyası üzerinden bunu yapmaya çalışıyor! Kim ki bu hamleleri savunuyorsa...

Tartışmaya Osman da dahil oldu
Tartışmaya Osman da dahil oldu

Gündem

Tartışmaya Osman da dahil oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ASABI

Bu i*** şu anda dekan mı O zaman bunu kim atadı Erdoğan normaldir ki ama
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23