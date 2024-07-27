Adem Sözüer’den Osman Kavala’ya skandal destek
İki kez İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne dekan olarak atanan Adem Sözüer, Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan ve hakkında müebbet hapis cezası verilen “Yerli Soros” Osman Kavala’ya akılalmaz sözlerle destek çıktı.
Prof. Dr. Adem Sözüer, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un “Kavala'nın yeniden yargılama talebi hem usul, hem esas bakımından uygun değil” açıklamasına cevap verdi.
“Kavala ve arkadaşlarının serbest kalması için ne bir değerlendirmeye ne de bir başvuruya ihtiyaç var” diyen Sözüer çözümün açık ve net olduğunu söyleyerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AYM) kararının derhal uygulanmasının yeterli olduğunu savundu.
Osman Kavala, Gezi Parkı isyanını fonlayan isim olarak tanınıyor. Zira dünya çapında çıkardığı ayaklanmalar ve ekonomik spekülasyonlarla milyarları cebe indiren George Soros’un Açık Toplum Vakfı, Türkiye’deki faaliyetlerini Osman Kavala üzerinden yürütüyordu. Ortaya çıkan deliller, Osman Kavala’nın Gezi isyanındaki rolünü ortaya koydu. Kavala’ya isyanın arkasındaki isim olduğu gerekçesiyle müebbet hapis cezası verildi.
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