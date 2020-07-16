Adem Ljajic ve Umut Nayir son iki haftada forma giyemeyecek

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Adem Ljajic ve Umut Nayir'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını ancak iki oyuncunun da kalan haftalarda forma giyemeyeceğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"24 Haziran tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri çerçevesinde kulübümüzde gerçekleştirilen rutin Covid-19 PCR testleri pozitif sonuçlanan futbolcularımız Adem Ljajic ile Umut Nayir’in takip süreçleri kapsamında 14-15 Temmuz tarihlerinde yapılan testleri negatif olarak sonuçlanmıştır. Klinik takiplerinde hiçbir bulguya rastlanmayan Adem Ljajic ile Umut Nayir, ilgili Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri gereği sezonun son iki maçında formamızı giyemeyeceklerdir."