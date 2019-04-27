Adem Güney’den ’yeni parti’ açıklaması

Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı iddia edilen yeni partinin il başkanı olacağı konuşulan Av. Adem Güney, hakkında çıkan iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi.

Samsun’da sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde, Milli Görüş çizgisinden gelen Av. Adem Güney’in yeni kurulacağı iddia edilen partinin il başkanı olacağı ileri sürüldü. Hakkında çıkan iddialar üzerine açıklamalarda bulunan Güney, haberlerin doğru olmadığını ifade ederek, “Bu hususta yazılan ve yapılan haberlerin hepsi gerçek dışıdır" dedi.

Av. Adem Güney, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugün sosyal medyada ve bazı internet haber sitelerinde ’Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı belirtilen partinin Samsun il başkanının belirlendiği ve bunun da benim olduğuma’ dair paylaşım ve haberler çıkmıştır. Bunların hepsi yalandır, dedikodudur ve uydurmadır. Eski Başbakanımız Ahmet Davutoğlu beni aramadı ve böyle bir talepte de bulunmadı. Bu hususta yazılan ve yapılan haberlerin hepsi gerçek dışıdır. Bu haberleri yapan arkadaşlar bir kere beni aramadılar, bana bir şey sormadılar. Benden teyit almadan yapılmış haberler dedikodudan ibarettir. Benim duruşum ve çizgim bellidir. Milli Görüş çizgisinden gelmiş, her daim hakkın yanında olmaya çalışmış, bu uğurda bedel ödemiş birisiyim. Birilerinin yaptığı gibi siyasi çıkar ve beklenti içerisinde bulunmadım. Hiçbir zaman siyasetten nemalanmadım. Samsun’a ve ülkeme hizmet yarışında benden daha iyi birisini bulduysam onu öne geçirdim. Yani diğergam oldum. Benden sadır olmayan beyan ve açıklamalara itibar etmeyin.”