Adem Asil'den altın madalya! Adem Asil kimdir, kaç yaşında, nereli? Dünya şampiyonu Adem Asil boy kilo?

Milli sporcumuz Adem Asil, İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazandı

Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda halka aletinde mücadele veren cimnastikçimiz, 14.933 puan elde etti.

Bu sonuçla ilk sıraya yerleşen Adem, altın madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Adem Asil'i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan milli sporcu Adem Asil'i arayarak kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya alarak ülkemizi onurlandıran milli cimnastikçi Adem Asil'i canı gönülden kutluyorum. İstiklal Marşımızın salonda yankılanması ve ay yıldızlı bayrağımızın en yüksekte yer alması için emek veren antrenörlerimize ve federasyon yetkililerimize teşekkür ediyorum.

ADEM ASİL KİMDİR?

Adem Asil (Abdelrahman Elgamal) 21 Şubat 1999 (23 yaşında) yılında Mısır'da doğan Türk erkek artistik jimnastikçi.Mersin'de yapılan 2020 Avrupa Erkekler Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda yer aldı.

Doğum yeri: Abdelrahman Elgamal 21 Şubat 1999'da Mısır'ın İskenderiye kentinde doğdu.

Adem Asil boy kilo?

Boy-Ağırlık : 160/65 kg

Mısır milli takımının bir üyesi olan Elgamal, 2017 FIG Artistik Jimnastik Dünya Kupası serisinin Fransa'daki Internationaux de France veya Paris World Challenge Cup ve Bulgaristan'daki Varna World Challenge Cup'ta ve ayrıca 2017 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonasında yer aldı.

2017 yılında anne ve babasını Mısır'da bırakarak Türkiye'ye taşındı. Eğitimlerine Türkiye'de devam etti ve Türk vatandaşlığına başvurdu. Vatandaşlık almasından sonra Türkiye için ilk defa yarışan ve 2020 Artistik Jimnastik Dünya Kupası Bakü'de yapılan turnuvaya katıldı. Elgamal, 2021 yılında Adem Asil adı altında yarışmaya başladı.

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen şampiyonada Adem Asil, barfiks aleti finallerini 13.766 puanla üçüncü sırada tamamladı.

Kariyeri

Abdelrahman Elgamal Mısır'ın İskenderiye kentinde 21 Şubat 1999 tarihinde doğdu.

Mısır milli takımının bir üyesi olan Elgamal, 2017 FIG Artistik Jimnastik Dünya Kupası serisinin Fransa'daki Internationaux de France veya Paris World Challenge Cup'a ve Bulgaristan'daki Varna World Challenge Cup'a, ayrıca Montreal, Kanada'da 2017 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonasına katıldı.

2017 yılında anne ve babasını Mısır'da bırakarak Türkiye'ye taşındı. Eğitimine Türkiye'de devam etti ve Türk vatandaşlığına başvurdu. Vatandaşlığa kabul edildikten sonra ilk kez Azerbaycan Bakü'de düzenlenen 2020 FIG Artistik Jimnastik Dünya Kupası serisinde Yer Hareketi etkinliğinde Türkiye adına yarıştı. Mersin'de düzenlenen 2020 Avrupa Erkekler Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda Takım etkinliğinde sakatlanmasına rağmen gümüş madalya kazandı.

Elgamal, 2021 yılında Adem Asil adı altında yarışmaya başladı. 2022 Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı.

Türkiye'nin Konya kentinde Olympiahalle'de düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Erkekler artistik bireysel toplam Adem Asil, altı alette toplamda 84.900 puan alarak altın madalyaya kazandı. Adem Asil, Ahmet Önder ve Ferhat Arıcan'dan oluşan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, 168.550 puanla altın madalya elde etti. Erkekler halka aletinde altın, atlama beygirinde gümüş, yer hareketlerinde bronz madalya kazandı.

Almanya'nın Münih kentinde Konya Veledromu'nda düzenlenen 2022 Avrupa Erkekler Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda halka aletinde gümüş madalya, bireysel toplam ve Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı ile takım müsabakalında bronz madalya kazandı. Bireysel toplamda Ahmet Önder ile birlikte Türkiye'ye organizasyon tarihinde ilk madalyalarını kazandırdı.