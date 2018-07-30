ADD'nin yeni başkanı Süheyl Batum!

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) 15. Olağan Genel Kurulu yapıldı. İki gün süren Genel Kurul'da, Yönetim Kurulu seçimi yapıldı.

Tansel Çölaşan ve eski CHP Milletvekili Prof. Dr. Süheyl Batum, kurulda iki aday olarak yarıştı.

Yapılan seçimin sonucunda eski CHP Milletvekili Prof. Dr. Batum, ADD’nin yeni Genel Başkanı seçildi. Oylama sonucunda Süheyl Batum 515 oy alırken, Tansel Çölaşan 442 oyda kaldı.