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Siyaset Adaylığını ilan eden Ersan Şen'e İYİ Parti'den davet
Siyaset

Adaylığını ilan eden Ersan Şen'e İYİ Parti'den davet

Prof. Dr. Ersan Şen, katıldığı canlı yayında cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti. Bu açıklama sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Şen'i görüşmeye çağırdı.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 00:43:00 -

Hukukçu Ersan Şen, HaberTürk'te canlı yayında adaylık sorusu üzerine "Sayın Meral Akşener’den ve İYİ Parti’den böyle bir teklif gelirse elbette seve seve kabul ederim." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'den Şen'e davet

Ersan Şen'in gündem olan sözlerinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şen'i genel merkeze davet ederek "Buyurun Görüşelim" dedi.

Ersan Şen görüşmeyi anlattı

Görüşmeyi anlatan Ersan Şen, ''Buğra Kavuncu aradı. Sayın Akşener sizinle görüşmek istiyor' dedi. Kendisi dedi ki; 'Bunda ciddi misiniz?' Muhtemelen bu hafta içerisinde bir görüşme gerçekleştireceğiz. Ben gayet ciddiyim. Oturur konuşuruz. Elimi taşın altına koyuyorum. Herkese eşit mesafedeyim, kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

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