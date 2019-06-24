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Adaylarını çekmişlerdi... Haydar Baş grubu İmamoğlu'na mı oy verdi?

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde, Selim Kotil ile 27 bin oy alan Haydar Baş’ın partisi BTP, 23 Haziran İstanbul seçiminde adayını geri çekmişti. BTP’nin gazetesi Yeni Mesaj ise, haberlerinde CHP’nin adayı İmamoğlu’nun yanında yer almıştı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 14:56
Adaylarını çekmişlerdi... Haydar Baş grubu İmamoğlu'na mı oy verdi?

 yeniakit.com.tr  Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde, İstanbul adayı olarak Selim Kotil’i göstermiş ve 27 bin oy almıştı. Seçimlerin yenilenmesine karar verildikten sonra Kotil, yarıştan çekilmiş ve BTP’nin gazetesi Yeni Mesaj CHP’li İmamoğlu’na destek vermişti. Bu durum, “Haydar Baş grubu İmamoğlu’nu mu destekledi?” sorusunu akıllara getirdi.

İmamoğlu’nun sözcülüğünü yaptı

Yeni Mesaj, BTP’nin adayı Selim Kotil’in geri çekilmesinin ardından İmamoğlu’na yakın tavrıyla dikkat çekti. Gazeteden ve yenimesaj.com.tr’den yayınlanan haberlerle, İmamoğlu sürekli manşette tutuldu.

Kotil’den sonra İmamoğlu’nu mu desteklediler?

Haydar Baş’ı hem siyasi hem de dini bir kişilik olarak elen alan BTP tayfasının, 23 Haziran seçimindeki tutumu merak konusu oldu. Kotil’in seçime katılmama kararı almasıyla birlikte Yeni Mesaj’ın da İmamoğlu’na çalışması, “Haydar Baş grubu İmamoğlu’nu destekledi?” sorusunu akıllara getirdi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 14:56
  1. İstanbul
  2. Yeni Mesaj Gazetesi
  3. Yeni Mesaj
  4. Ekrem İmamoğlu
  5. Haydar Baş
  6. Selim Kotil
  7. Bağımsız Türkiye Partisi
  8. BTP

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