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Spor Adaylar Satranç Turnuvası, 1 Kasım'da tekrar başlıyor
Spor

Adaylar Satranç Turnuvası, 1 Kasım'da tekrar başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-10 12:47:24 -
Adaylar Satranç Turnuvası, 1 Kasım'da tekrar başlıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ara verilen Adaylar Satranç Turnuvası'na, 1 Kasım'da devam edilecek.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından organize edilen ve ilk yedi turu oynandıktan sonra salgın nedeniyle ara verilen turnuva, Rusya’nın Yekaterinburg kentinde düzenlenecek.

Turnuvanın, Rusya'nın ev sahipliğinde gerçekleşmemesi durumunda, Gürcistan’ın başkenti Tiflis'te organize edilmesi planlanacak.



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