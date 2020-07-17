Adaylar LGS tercihlerini bekliyor! Tarihler açıklandı, tercih rehberine böyle ulaşılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı LGS sonuçlarını 16 Temmuz'da erişime açtı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından ise tercih kılavuzu ve puan dilimleri belli oldu. Peki, LGS tercih robotu nasıl kullanılır? Yüzdelik dilimler ve taban puanlarına göre hangi okular tercih edilebilir?

LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

MEB tarafından belirlenen tarihlere göre LGS tercihleri 20 - 29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Tercihler yapılırken taban puan ve yüzdelik dilimlere göre belirlenecek.

Öğrenciler MEB tarafından oluşturulan tercih robotuna göre tercihlerini yapacaklar. Tercih robotunda istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında okul listesine ve detaylarına ulaşabilecekler. Robotta, okul türleri, il, ilçe ve 2019 yılına ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.

2020 yılı merkezi sınav puanı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları tercih rehberine eokulyd.meb.gov.tr sitesinden ulaşılabiliyor.