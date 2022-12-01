Hürriyet yazarı Rauf Tamer, bugünkü yazısında altılı masanın Anayasa taslağını "Göze ilk çarpan" başlığıyla değerlendirdi.

İşte Rauf Tamer'in bugünkü yazısı:

Nezaket göstermişler.

Masadakileri kutlarız...

Anayasa taslağında, cumhurbaşkanını halkın seçme hakkı’na dokunmamışlar.

Ya ne yapmışlar?

O işi sonraya bırakmışlar.

- Köprüyü geçene kadar.

***

Bu kadarcık bir nezaket bile, masanın siyaset yapma biçimi hakkında bize şimdiden fikir veriyor.

Cumhurbaşkanı diye millete yetkisiz, yetersiz, düşük profilli, hatta profilsiz bir zat-ı muhteremi reva görmek, hiç ayıp değil.

Yeter ki bunu kabul edecek bir aday bulabilsinler.

Belki de bu yüzden gecikiyorlar.

Zira adayın öylesini bulmak kolay değil.

***

Bir nezaket örneği daha göstermişler, tekrar kutlarız:

- Yüzde 1 oy alan partiler, hazineden yardım alabilecek.

Yani?

- Parti kurmak mı, parti vurmak mı?

Gelsin paralar.

Yüzde 1 oy nedir ki?

Ey vatandaş... Gidip köfteci dükkanı açarak riske falan gireceğine, onun yerine, gel parti kur.

Deva olmazsa belki Veda olur.

***

Her şey bir yana...

Allah Kemal Bey’in gönlüne göre veriyor.

Şimdiki hükümet sistemi kurulurken demişti ki:

Ya cumhurbaşkanı başka partiden, başbakan başka partiden olursa?...

Asla... Mümkün değil.

Bu sistemde başbakan olmadığını ona tane tane anlattılar.

***

Lakin adam temiz adam.

İçine doğmuş... Buyurun, parlamenter sistem adıyla yeni bir sistem geliyor...muş.

Tam da dediği gibi.

Cumhurbaşkanı başka partiden, başbakan başka partiden...miş.

İyi de...

Tuhaf bir sistem.

Çünkü:

Seçilmiş ama yetkisiz bir cumhurbaşkanıyla, seçilmemiş ama kerameti kendinden menkul bir masa, nasıl olacak da seçilmiş ve yetkili bir başbakanla beraber yürüyebilecek bütün bu yollarda?

Ne dersiniz?

Hangisinin işi daha zor?