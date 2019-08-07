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Adaya terk edilen eşek bulundu

Marmaris’te adaya terk edilmiş eşeği bulmak için hayvanseverler ve kurumlar seferber olmuştu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:17
Adaya terk edilen eşek bulundu

Marmaris’te adaya terk edilmiş eşeği bulmak için hayvanseverler ve kurumlar seferber olmuştu. Tur teknesi kaptanının bulduğu eşek yetkililer tarafından adadan alınarak karaya çıkartıldı..


Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Koca Ada’ya kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir eşek bırakıldı. Adada eşeği gören tatilciler durumu hayvansverlere bildirdi. Sosyal medyada yayılan olay için hayvanseverler harekete geçti. Pazartesi günü yapılan aramada eşek bulunamamıştı. Görevliler adaya saman ve su bırakıp adadan ayrılmıştı. Adaya bırakılan eşek dün tura çıkan teknenin kaptanı tarafından görüldü. Kaptan durumu yetkililere haber verdi. Yetkililer eşeği adadan alıp karaya çıkardı. ’Bahtiyar’ ismi verilen eşeğin sahiplendirileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:17
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