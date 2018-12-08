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Adaya kızan 44 CHP'li istifayı bastı!

Kahramanmaraş'ta bir belediye başkan adayına itiraz eden 44 üye CHP'den istifa etti.

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:06
Adaya kızan 44 CHP'li istifayı bastı!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde CHP belediye başkan adayına itiraz eden 44 üye partiden istifa etti.

Parti binasında bir araya gelen üyeler, CHP Genel Merkezi tarafından belirlenen Pazarcık Belediye başkan adayına itiraz ederek, üyesi oldukları partilerinden istifa ettiklerine ilişkin dilekçelerini CHP Pazarcık İlçe Başkanı Veysel Şevran'a verdi.

İlçe Başkanı Şevran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 44 kişinin istifasının doğru olduğunu ve dilekçeleri genel merkeze ileteceğini kaydetti.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 11:06
  1. Kahramanmaraş
  2. Pazarcık ilçesi
  3. CHP
  4. istifa

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