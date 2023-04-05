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Siyaset Aday olmak için 2 bin imza toplayamamıştı! Ahmet Özal seçimde kimi destekleyeceğini açıkladı
Siyaset

Aday olmak için 2 bin imza toplayamamıştı! Ahmet Özal seçimde kimi destekleyeceğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-04-05 22:19:00 - 2023-04-05 23:56:37
Aday olmak için 2 bin imza toplayamamıştı! Ahmet Özal seçimde kimi destekleyeceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı adayı olmak için toplanması gereken 100 bin imza şartında 2 bine ulaşamayan Ahmet Özal, 14 Mayıs seçiminde Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı.

Merhum Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nı destekleme kararını açıkladı.

Oda TV'ye konuşan Özal, seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını söyledi.

YSK'ya cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuran Tek Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, bin 544 imza toplayabilmişti.

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