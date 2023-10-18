Aday olacak mı? İYİ Parti’den Sinan Aygün açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, dün Meral Akşener'in eski CHP Milletvekili Sinan Aygün ile görüşmesine ilişkin, "Nezaket çerçevesinde geçmiş bir yemeğin böyle bir konu haline getirilmesini şaşkınlıkla karşılıyoruz. Ortaya atılan adaylık ile ilgili iddialar tamamen gerçek dışıdır, altını çizmek isterim. Ankara ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının dün Genel Başkan Meral Akşener'in eski CHP Milletvekili Sinan Aygün ile görüşmesine ilişkin sorularını cevapladı. Zorlu, "Böylesine bir vahşet yaşanırken ülkemizin bütün gündeminin bununla meşgul olup, buna odaklanmamız gerekirken, nezaket çerçevesinde geçmiş bir yemeğin böyle bir konu haline getirilmesini şaşkınlıkla karşılıyoruz. Doğrusu sadece şunu ifade edebilirim; ortaya atılan adaylık ile ilgili iddialar tamamen gerçek dışıdır, altını çizmek isterim. Ankara ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde olgunlaştığı zaman paylaşacağız" dedi.

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