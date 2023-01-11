Aday kim olursa olsun yeter ki Erdoğan düşmanı olsun! İlyas Salman 'Soytarılığın' kitabını yazdı

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Yeşilçam artığı İlyas Salman, Tele 1 canlı yayınında Hude Gürbüz'e konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile milletin milli ve manevi değerlerine hakaret etmekten yargılandığı davayı değerlendiren İlyas Salman, CHP Grup toplantısında el pençe divan durduğu anları unutarak, "Saraya dalkavuk olacağıma halka soytarı olurum" dedi.

2023 cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin soruya da cevap veren Salman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşman kim olursa olsun ona oy vereceğini açıklayarak, hedeflediği 'soytarılığın' kitabını yazdı.

Salman cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Gidecekler kurtulacağız diye düşünüyorum. Aday kim olursa olsun muhalif bir aday olduğu sürece kesinlikle destekleyeceğim. 6’lı masa ya da 8’li masa. TKP’li arkadaşlara da aynı şeyi söylüyorum. Tavırlarını net koymaları lazım. Bizim dünya görüşümüz bu ama Türkiye’de bir demokrasi olmasını istiyorsak bu 6’lı masaya yardımcı olmak zorundayız demeleri lazım.

İlyas Salman CHP Grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında el pençe divan olmuştu: