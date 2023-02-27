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Gündem Aday ha belirlendi, ha belirlenmedi derken... İP'ten açıklama geldi! Yine olmadı
Gündem

Aday ha belirlendi, ha belirlenmedi derken... İP'ten açıklama geldi! Yine olmadı

6'lı masanın kimi aday göstereceği hala netleşememişken, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaretinin ardından cumhurbaşkanı adayı konusunda yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 19:42:00 -
Aday ha belirlendi, ha belirlenmedi derken... İP'ten açıklama geldi! Yine olmadı

6'lı masa, aylardır toplanıp toplanıp, bir aday gösteremeden dağılıyor. Tam 'bu sefer anlaştılar' iddiası gündeme gelmişken İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaretinin ardından cumhurbaşkanı adayı konusunda yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Zorlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Bugün CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanımızı ziyaretleri sonrası, aday konusuna ilişkin asılsız haberler ve 'pazarlık' iddiaları asla gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

 

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