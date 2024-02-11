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Siyaset Aday gösterilmeyen CHP'li, Özgür Özel'den intikamını böyle aldı
Siyaset

Aday gösterilmeyen CHP'li, Özgür Özel'den intikamını böyle aldı

Yeniakit Publisher
2024-02-11 13:15:00 - 2024-02-11 13:18:42
Aday gösterilmeyen CHP'li, Özgür Özel'den intikamını böyle aldı

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, geçen yılın kasım ayında gerçekleşen Büyük Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesiyle biliniyordu. Ancak, Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte Sandal, çizik yedi. Yeniden aday gösterilmeyen Sandal'ın odasındaki detay dikkatlerden kaçmadı. Sandal'ın hamlesi, Özel'e yönelik rest olarak değerlendirildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal geçtiğimiz yıl kasım ayında gerçekleştirilen büyük kurultayda mevcut genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledi. Özgür Özel'in genel başkan olması ile birlikte Sandal çizik yedi.

29 Ocak'ta toplanan Parti Meclisi, yaklaşmakta olan yerel seçimler için Bayraklı'dan İrfan Önal'ı aday olarak açıkladı.

Yaşanan şok gelişme sonrası basın toplantısı düzenleyen Sandal, Özgür Özel'e adeta ateş püskürdü. Basın toplantısında konuşan Sandal, "Değişim dediğiniz devrimle kıyaslandığında devede kulak bile değil. Adayları değiştirmekle değişimden söz ediliyorsa bu adam kayırmacılık olur, değişim olmaz. Değişim ben yaptımla olmaz. Değişimden kasıt buysa biz bu değişimin karşısındayız" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf gitti

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın önceki gün sosyal medya hesaplarından attığı fotoğrafta ilginç bir detay gözlerden kaçmadı. Sandal'ın meclis üyeleri birliği ziyaretine ilişkin paylaştığı fotoğrafta, makamından CHP Lideri Özgür Özel'in fotoğrafını indirdiği görüldü. Sandal'ın makam odasında sadece CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının asılı olması dikkat çekti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Serdar Sandal, 31 Ocak tarihinde kendisini ziyaret eden Bayraklı Belediyesi yeni başkan adayı İrfan Önal ile fotoğraf vermiş ve bu fotoğrafta, şu an sadece Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu duvarda Özgür Özel'in de fotoğrafı bulunduğu görülmüştü. Yaşananlar siyaset kulislerinde 'Koltuk gidince fotoğraf da gitti' yorumlarına neden oldu.

Kaynak: Sabah

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