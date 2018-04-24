Aday bulamayan CHP olağanüstü toplandı!
24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için henüz aday bulamayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi, olağanüstü toplandı.24 Nisan 2018 Salı 16:42
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki Grup Toplantısında haftalık sunuş konuşmasını yaptıktan sonra parti genel merkezine geldi.
Burada Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, daha sonra PM toplantısına geçti.
GÜNDEM ADAYLARIN BELİRLENMESİ
Toplantıda, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde izlenecek strateji ile adayların nasıl belirleneceği konusunda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.
Parti Meclisi, CHP'nin kurultaydan sonra en üst karar alma organı olma özelliğini taşıyor.
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