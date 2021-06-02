Adaptasyon sürecine dikkat

Oğuzhan Gültekin Ankara

Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında uzun zamandır uzaktan eğitimle öğrenim hayatlarına devam eden milyonlarca öğrenci kabine toplantısından çıkan kademeli normalleşme kapsamında okullarına geri döndü. Uzun bir aradan sonra okula dönen çocukların yaşayacağı zorluklara ilişkin uyarılarda bulunan Eğitimci-Yazar Ramazan Avcı, “Okulların açılması ile veli ve öğretmenlere çok iş düşüyor. Velilerimiz ve öğretmenlerimiz işbirliği yaparak çocuklarımızın sorunlarını daha hızlı çözebilirler. Ayrıca MEB tarafından hazırlanan telafi eğitimine de velilerimizin talep göstermeleri önemlidir” ifadelerini kullandı. Eğitimci-Yazar Tarık Sezai Karatepe de “En önemli konu çocuklarımızın yeniden okullarına adapte olmalarıdır. Bu sorunun da öğretmenlerimizin ilgisi ve şefkati ile kısa zamanda çözüleceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

