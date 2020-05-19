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Adapazarı’nda bulunan parklar çocuklar için hazırlanıyor

Sokağa çıkma kısıtlaması Çarşamba günleri esnetilen çocuklar için Adapazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, rutin çalışmalarının kapsamını genişleterek yoğun bir tempoyla, ilçedeki parklarda temizlik ve dezenfekte çalışması uyguluyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:11:48 -
Adapazarı’nda bulunan parklar çocuklar için hazırlanıyor

Sokağa çıkma kısıtlaması Çarşamba günleri esnetilen çocuklar için Adapazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, rutin çalışmalarının kapsamını genişleterek yoğun bir tempoyla, ilçedeki parklarda temizlik ve dezenfekte çalışması uyguluyor.


Adapazarı Belediyesi, ilçenin salgınla mücadelesinde boşluk bırakmamak için her alanda yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor. Tedbir uygulamaları kapsamında kapatılan parklar, sokağa çıkma kısıtlaması Çarşamba günleri esnetilen çocuklar için hazırlanıyor. Çalışmalar kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, çocukların ilçedeki parklarda daha rahat nefes alabilmelerine imkân sağlamak için temizlik, çim biçme ve dezenfekte çalışmalarını sürdürürken, parklarda tespit edilen parke ve çit uygulamaları gibi diğer eksiklikleri de hızla tamamlıyor.

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