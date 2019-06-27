Adapazarı Belediyesi ilçede temizliği elden bırakmıyor

Adapazarı Belediyesi Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri vatandaşların taleplerini hızlıca yerine getirmek için oluşturdukları koordinasyonla çalışmalarını 7/24 sürdürüyor.

Adapazarı Belediyesi şehrin daha temiz ve daha düzenli görünüme kavuşturmak için başlattığı kapsamlı çalışmalarını ilgili müdürlüklerin iş birliğini güçlendirerek sürdürüyor. Bayram öncesinde genel temizlik çalışmaları kapsamında, mahallelerdeki yeşil alan, cami ve parklarda genel temizlik çalışmalarını sonuçlandıran Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların Adapazarı Belediyesi’ne ilettikleri talepleri yerine getirmek için 7 gün 24 saat koordinasyonla çalışıyor.

Çalışmaları değerlendiren Başkan Mutlu Işıksu, “Adapazarı’mızı hemşehrilerimizle birlikte daha da güzelleştirmek için gayretle çalışıyoruz. Müdürlüklerimiz daha koordineli ve mesai mefhumu gözetmeksizin bizlere iletilen talepleri sorunsuz çözüme kavuşturmak hedefiyle çalışma yapıyor. Kapsamlı genel temizlik çalışmalarımız yaz mevsimi süresince devam edecek. İnşallah daha iyi olacağız. Projelerimizi hayata geçirmenin yanı sıra rutin belediyecilik hizmetlerini de daha kapsamlı ve daha düzenli yapmak istiyoruz ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Hemşehrilerimizden ricam eksiklikleri bizlere iletsinler ve bilsinler ki mutlaka oluşturduğumuz program dahilinde ihtiyaç tespit ettiğimiz bölgelerde çalışmayı yapıyoruz ve yapacağız” ifadelerini kullandı.