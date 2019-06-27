0553 313 94 23

Adapazarı Belediyesi ilçede temizliği elden bırakmıyor

Adapazarı Belediyesi Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri vatandaşların taleplerini hızlıca yerine getirmek için oluşturdukları koordinasyonla çalışmalarını 7/24 sürdürüyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:14
Adapazarı Belediyesi ilçede temizliği elden bırakmıyor

Adapazarı Belediyesi Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri vatandaşların taleplerini hızlıca yerine getirmek için oluşturdukları koordinasyonla çalışmalarını 7/24 sürdürüyor.


Adapazarı Belediyesi şehrin daha temiz ve daha düzenli görünüme kavuşturmak için başlattığı kapsamlı çalışmalarını ilgili müdürlüklerin iş birliğini güçlendirerek sürdürüyor. Bayram öncesinde genel temizlik çalışmaları kapsamında, mahallelerdeki yeşil alan, cami ve parklarda genel temizlik çalışmalarını sonuçlandıran Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların Adapazarı Belediyesi’ne ilettikleri talepleri yerine getirmek için 7 gün 24 saat koordinasyonla çalışıyor.


Çalışmaları değerlendiren Başkan Mutlu Işıksu, “Adapazarı’mızı hemşehrilerimizle birlikte daha da güzelleştirmek için gayretle çalışıyoruz. Müdürlüklerimiz daha koordineli ve mesai mefhumu gözetmeksizin bizlere iletilen talepleri sorunsuz çözüme kavuşturmak hedefiyle çalışma yapıyor. Kapsamlı genel temizlik çalışmalarımız yaz mevsimi süresince devam edecek. İnşallah daha iyi olacağız. Projelerimizi hayata geçirmenin yanı sıra rutin belediyecilik hizmetlerini de daha kapsamlı ve daha düzenli yapmak istiyoruz ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Hemşehrilerimizden ricam eksiklikleri bizlere iletsinler ve bilsinler ki mutlaka oluşturduğumuz program dahilinde ihtiyaç tespit ettiğimiz bölgelerde çalışmayı yapıyoruz ve yapacağız” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pompalı tüfekle arkadaşını öldüren çocuğa 20 yıl hapis cezası
    1. Pompalı tüfekle arkadaşını öldüren..
    2. Ayak topuklarındaki çatlakları..
    3. Büyükşehirin yetenek avcıları iş..
    4. Merkel yine titrerken görüntülendi
    5. 58 metre ve 15 ton ağırlığındaki..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeli..
    7. 3 yıl geçti ilk ödemeler yapıldı
    8. Rektör Köse, Vali Yazıcı’yı ziyaret..
    9. Ataşehir'de engelli vatandaşların..
    10. Trump’tan Hindistan’a gümrük uyarısı
    11. Türk kirazına uluslararası lezzet..
    12. Burak Özçivit, Romanya'da..
    13. Uluslararası Af Örgütünden İran'a..
    14. Altındağ’da rengârenk yıl sonu
    15. Altındağ’da rengârenk yıl sonu
    16. E-devlet de engelsiz olacak
    17. Yıldızlar Yatırım Holding'in büyüme..
    18. Seyir halindeki otomobil alev alev..
    19. Hatay’da yolcu otobüsü tırla çarpıştı:..
    20. Çiftçi ilacı değiştirdi, arı ölümleri..
    21. Milli atletlerin hedefi Avrupa'da..
    22. Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı
    23. Rapçi Ezhel’e ‘uyuşturucu..
    24. Seçim sonrası Gökçeada’da turizm..
    25. Hakkari Belediyesinden ağaç temalı..
    26. İnşaat malzemelerinde ihracat 23..
    27. Kütahya’da geçen yıl bin 449 trafik..
    28. TİKA’dan Afrika ülkesi Komorlar’da..
    29. Anne sütü ve emzirmeyi destekleyen..
    30. "Hekimler tütün endüstrisi ile aynı..
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu
    Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu