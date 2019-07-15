Adanaspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Abant Von Resort Hotel’de, Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular 12 kilometre tempolu koşu yaptı. Antrenman teknik ve taktik oyunlarla son buldu.

Adanaspor altyapı oyuncuları Şahin Berk, Mustafa Saltuk Ceviz, Mert Adar ve Cafer Çakmak Bolu kampına katıldı.

Adanaspor, bugün sabah saatlerinde yaptığı tek antrenmanla günü tamamladı.

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