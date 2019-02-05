Adanaspor’da Altay maçı hazırlıkları başladı

Adanaspor’da Altay maçı hazırlıkları başladı05 Şubat 2019 Salı 20:14
ADANA (AA) - Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında evinde oynayacağı Altay maçı hazırlıklarına başladı.
Turuncu-beyazlılar, Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde antrenman yaptı.
Çukurova ekibinin antrenmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Kulübün yeni transferi Furkan Özçal, takımla ilk idmanına çıktı.
Adanaspor, 10 Şubat Pazar günü saat 16.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Altay'la karşılaşacak.
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