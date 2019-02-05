Adanaspor’da Altay maçı hazırlıkları başladı

ADANA (AA) - Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında evinde oynayacağı Altay maçı hazırlıklarına başladı. Turuncu-beyazlılar, Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde antrenman yaptı. Çukurova ekibinin antrenmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Kulübün yeni transferi Furkan Özçal, takımla ilk idmanına çıktı. Adanaspor, 10 Şubat Pazar günü saat 16.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Altay'la karşılaşacak.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.