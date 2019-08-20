Adanaspor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarına başladı

ADANA (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, ligin 2. haftasında sahasında Eskişehirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Levent Eriş yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma ve dar alanda oynanan koordinasyon çalışmasıyla başladı. Takımın yeni transferleri Arabidze ve Eze de ilk kez antrenmana çıktı. Daha sonra ayak tenisi oynayan turuncu-beyazlı ekip, koşu ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Adanaspor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarını yarın da sürdürecek.

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