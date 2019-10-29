Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Adanaspor ile Diyarbekirspor karşı karşıya geldi. Peki, Adanaspor Diyarbekirspor maçı kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı devam ediyor. İşte, Adanaspor Diyarbekirspor maçının detayları...

MAÇ SONUCU: 3-0

Mücadeleye ev sahibi Adanaspor hızlı başladı.

30. dakikada ev sahibi ekip Ahmet Dereli ile öne geçti: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla noktalandı.

76. dakikada Ahmet Dereli hem kendisinin hem de takımının 2. golünü ağlarla buluşturdu: 2-0

Mücadelenin skorunu 80. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Ahmet Dereli ilan etti: 3-0

Bu sonuçla bir üst tura yükselen taraf Adanaspor oldu.