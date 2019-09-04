Adanaspor çift idmanla çalışıyor
TFF 1.04 Eylül 2019 Çarşamba 12:38
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını günde çift idmanla sürdürüyor.
Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular Gold Line Fitness Salonun’da kuvvet çalışması yaptı.
Adanaspor, bugün saat 19.00’da Osman Yereşen Tesisleri’nde günün ikinci antrenmanını yaparak hazırlıklarına devam edecek.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Adanaspor, Süper Lig ekibi Kayserispor ile 7 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da Kadir Has Stadı’nda özel maç oynayacak.
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