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Adana'nın Seyhan ilçesinde polisi alarma geçiren olay!

Sokak ortasında rastgele ateş açan silahlı üç kişi, gece yarısı polis ekiplerini alarma geçirdi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 08:01
Adana'nın Seyhan ilçesinde polisi alarma geçiren olay!

Olay, Seyhan İlçesi Gülpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı 3 kişi sokak ortasında hedef gözetmeden ateş açmaya başladı. Mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda asayiş ekibi yollanırken Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.  

MAHALLE ABLUKA ALTINA ALINDI

Silahlı 3 şahıs sokak içerisinde polisi fark etmesi üzerine kaçtı. Bunun üzerine polis ekipleri mahallenin etrafını sardı. Evlerin damlarında ve içerisinde arama yapan polis ekipleri, Kadir S. (19)’u saklandığı metruk binada ele yakaladı. Diğer iki şüphelide olay mahallinden kaçarken, Kadir S. silahı kaçan kişilerin götürdüğü polis söyledi. 

 

Polis kaçan iki kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 08:01
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