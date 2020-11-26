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Aktüel Adana'nın Seyhan ilçe Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Kovid-19'a yakalandı
Aktüel

Adana'nın Seyhan ilçe Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 13:57:48 -
Adana'nın Seyhan ilçe Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Kovid-19'a yakalandı

ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçe Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Akay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tedavi sürecinin başladığını belirtti.

Genel sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Akay, "Karantina sürecimi evimde geçireceğim. Bu vesileyle bir sağlıkçı olarak tüm vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasını bir kez daha hatırlatıyorum." ifadelerini kullandı.

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