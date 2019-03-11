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Adanalılar sağlıkla buluşacak

Adana’da bu yıl ilki düzenlenecek Sağlık Festivali 14-15-16 Mart tarihlerinde Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:51
Adanalılar sağlıkla buluşacak

Adana’da bu yıl ilki düzenlenecek Sağlık Festivali 14-15-16 Mart tarihlerinde Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.


Adana Valiliği koordinasyonunda, Güney Adana Kalkınma Programı 2018-2023 Eylem Planı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan Sağlık Festivaliyle, insanlarda sağlık bilinci oluşturmak, sağlık hizmetleri ve sağlıkla ilgili insanların farkındalıklarını yükseltmek amaçlanıyor.


Sağlık Festivali’nde Adana’daki kamu, özel, vakıf hastaneleri, sivil toplum kuruluşları, sağlık dernek ve odaları ile sağlık alanında hizmet veren firmalar, yabancı katılımcılarla sağlık çalışmalarını, çalışanlarını ve kurumları halka tanıtmak için bir araya gelecek.


Sağlık Festivali’ne, beslenme adına çığır açan ve insanların sağlıklı beslenerek zayıflamasını sağlayan Prof. Dr. Canan Karatay ile Prof. Dr. Oğuz Özyaral ve Dr. Ender Saraç’ta katılacak.


Festivalde ödüllü yarışmalar, sunum ve seminerler, palyaço gösterileri, dans gösterileri, zumba şovları ve mini konserler de yer alacak.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:51
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