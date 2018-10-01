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Adana’daki trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 22:04
Adana’daki trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan yolunda Ersin Yıldırım idaresindeki 01 EZM 56 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 DTR 16 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazanın etkisiyle Yıldırım, 01 BZM 56 plakalı ticari araca da arkadan çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yıldırım’ın olay yerinde öldüğünü belirledi.

01 DTR 16 plakalı motosikletin sürücüsü ile motosiklette bulunan bir kişi ise sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Yıldırım'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 22:04
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