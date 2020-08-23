  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
Aktüel

Adana'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-08-23 09:52:20 -
Adana'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

ADANA (AA) - Adana'daki 3 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Kameraya yansıyan ilk kazada kavşakta çarpışan iki otomobil savrularak, yol kenarındaki yayalara çarpıyor. Görüntüde kaldırıma savrulan vatandaşların bir süre yerden kalkamadığı görülüyor.

Kaydedilen ikinci kazada kavşaktan dönen otomobil, başka bir otomobilin yandan çarpması sonucu savruluyor ve yol kenarındaki iş yerine çarparak durabiliyor.

Son kazada ise trafik ışıklarından yan yana geçen bir otomobil ile zırhlı polis aracına sağdan gelen bir cip çarpıyor. Kazada 3 araçta da hasar meydana geliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Hakan’dan çarpıcı yorum: İşin rengi değişti
Medya

Ahmet Hakan’dan çarpıcı yorum: İşin rengi değişti

İçeriğinde barındırdığı rezalet dizi ve filmlerle toplum ahlakını yozlaştıran ve tepkilerin odağı haline gelen Netflix’in son skandalı tüm d..
Pakistan'dan o ülkeye mesaj: Son savaşınız olur
Dünya

Pakistan'dan o ülkeye mesaj: Son savaşınız olur

Pakistan, Hindistan'ın bölgedeki provokasyonları sonrası yeni bir tehdit mesajı yayımladı.
ABD'nin S-400 tehdidi sonrası uzman isimden flaş çıkış: Kendine zarar verir
Dünya

ABD'nin S-400 tehdidi sonrası uzman isimden flaş çıkış: Kendine zarar verir

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Clarke Cooper, ABD'nin Hindistan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması konusundaki endişelerini bir ..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı