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Adana'daki Patriotlara ilişkin İspanya'dan yeni açıklama

İspanya Savunma Bakanlığı, Türkiye’de bulunan İspanya’ya ait Patriot hava savunma sisteminin NATO’nun sorumluluğunda olduğunu belirtti.

15 Ekim 2019 Salı 01:38
Adana'daki Patriotlara ilişkin İspanya'dan yeni açıklama

Daha önce Pais gazetesi, İspanya Dışişleri Bakanlığı’ndan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye’deki Patriot hava savunma sistemlerinin geri çekilebileceğini iddia etmişti.

İspanya'ya "Patriotları geri çekecek misiniz" sorusu

Rus medyasından Sputnik, İspanya Savunma Bakanlığı’na başvurarak bu haberin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını sordu. İspanya Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen yanıtta, İspanya’nın NATO’nun güvenilir ve dayanışmacı ülkesi olduğu kaydedildi.

İspanya: Biz bilmeyiz NATO bilir

İspanya’ya ait Patriot hava sistemiyle ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

"Bu askeri birliğin Türkiye’de bulunması İspanya’nın değil NATO’nun sorumluluğunda. Bu yüzden İspanya hükümeti, NATO’nun bu konuda alacağı kararlar doğrultusunda hareket edecek."

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 01:38
  1. NATO
  2. İspanya
  3. Türkiye
  4. Patriot

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