  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı
Aktüel

Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-13 10:17:12 -
Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde 9 Eylül'de başlayan ve devam eden orman yangınına havadan müdahaleye tekrar başlandı.

Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Dün havanın kararması nedeniyle ara verilen yangına havadan müdahale, sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle bir süre gecikti.

Sis ve olumsuz şartların ortadan kalkmasıyla 2 helikopter yangına havadan müdahale etmeye başladı.

Yangına karadan da ekiplerin müdahalesi sürüyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıcıyla ortalığı birbirine kattı! 'Ben Ertuğrul Gazi'yim'
Yerel

Kılıcıyla ortalığı birbirine kattı! 'Ben Ertuğrul Gazi'yim'

Ankara'da kendisinin Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Ertuğrul Gazi olduğunu söyleyen bir kişi kılıcıyla ortalığı birbirine kattı. ..
Yine Netflix, yine ahlaksızlık! Atiye'de rezalet üstü iğrençlik
Medya

Yine Netflix, yine ahlaksızlık! Atiye'de rezalet üstü iğrençlik

Ahlaksız yayınların yapımcısı Netflix'te yayınlanan Atiye dizisinin 2. sezonunun ilk bölümünde yine rezalet üstü iğrençliklere imza atıldı. ..
Fatih Terim'den Okay Yokuşlu açıklaması
Spor

Fatih Terim'den Okay Yokuşlu açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Okay Yokuşlu'yu istediklerini, ama olmadığını açıkladı.

Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı